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Mağdurların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtiliyor.

Olay ülkede infiale yol açarken, Fransa 'da aşırı sağcılar, saldırganın göçmen olduğu düşüncesiyle olayı göçmen karşıtı kampanyaya dönüştürdü.

Fransız basını, saldırganın yakalanarak gözaltına alındığını, şahsın "sabıka kaydı kabarık biri olduğunu" yazdı.

Çocuğun kendini kurtararak yaşlı kadın ın yanına gelmesiyle panikleyen saldırgan kaçarak alandan uzaklaşıyor.

Af Örgütünden, Afgan mültecileri keyfi şekilde gözaltına almayı durdurması için Pakistan'a çağrı

Af Örgütünden, Afgan mültecileri keyfi şekilde gözaltına almayı durdurması için Pakistan'a çağrı

Kadın ve 7 yaşındaki torununu önce yerde sürükleyip ardından kadını gasp eden saldırgan çocuğu kaçırmaya da çalışıyor.

Bordo Belediye Başkanı Nicolas Florian'ın Twitter'dan paylaştığı videoda, Bordo'da binanın önünde bekleyen kadının yanında torunu olduğu belirtilen çocuk la kapıdan geri içeri girdikleri anda bir kişinin saldırısına uğradığı görülüyor.

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