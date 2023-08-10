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Öte yandan kentte 1977'de de büyük bir yangın çıkmıştı.

Yangının başladığı alanda 30'dan fazla silonun bulunduğu ifade ediliyor.

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Henüz kontrol altına alınamayan yangında, silolarda çalışan yaklaşık 20 kişi güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.

Silodaki buğdayı yukarı taşıyan bantta başladığı belirtilen ve civardaki üç siloya daha sıçrayan yangına, bölgeye gelen 100'e yakın itfaiye eri müdahale ediyor.

France Bleu'nün haberine göre, sabah saatlerinde kentteki bir buğday silosunda yangın çıktı.

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