PARİS AA- Colonna, Paris'te düzenlenen 29. Büyükelçiler Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Fransa'nın Nijer'deki askeri yönetim ile yaşadığı krizin yanı sıra, Rusya-Ukrayna Savaşı, Sudan krizi ve Suriye'deki durum dahil uluslararası birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

Nijer'deki darbeye karşı olduklarını hatırlatan Colonna, "darbecinin demokratı olmaz" ifadesini kullandı.

Colonna, Nijer'deki güvenlik durumunun kötüleştiğini belirterek, Fransa’nın Nijer’de anayasal düzene geri dönülmesinden yana olduğunu anlattı.

Fransız Bakan, "Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (CEDEAO) ülkelerinin bize durumun ciddi olduğuna yönelik uyarılarını görmezden gelemeyiz." diyerek Mali ve Burkina Faso'dan çekildikleri gibi Nijer'den çekilmeye razı olmayacaklarına işaret etti.

Afrika'nın Sahel bölgesindeki mevcut durumun Fransa'yı burada 10 yılı aşkın yürüttüğü politikalardan ders çıkarmaya ittiğini belirten Colonna, ülkesinin bu bölgedeki ülkelerin kalkınması ve güvenliği için yatırım yaptığını savundu.

Bakan Colonna, "Bizim için iftihar aracı olsa da (Afrika'da) çok fazla görünür olmamız buradaki ülkelerde devam eden sorunlardan sorumlu tutulmamız riskini taşıyordu.” diye konuştu.

"Fransa Ukrayna'ya kendisi için yardım ediyor"

Sahel bölgesinin ciddi zorluklarla boğuştuğu yorumunu yapan Colonna, "Afrika ülkelerinin birçok ortak zorluğun üstesinden gelmek için vazgeçilmez ortaklar olduğunu" kaydetti.

Colonna, bu bağlamda Afrika Birliği'nin (AfB) G20 ülkelerine katılmasından yana olduklarını dile getirdi.

Suriye'deki sorunların çözümü için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ortaya koyduğu bir hukuki çerçevenin var olduğunu ifade eden Colonna, Sudan’daki savaşın ise 4 aydır devam ettiğine dikkati çekti.

Fransız Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Ukrayna-Rusya savaşına da değinerek Fransa'nın kendi güvenliğinin, refahı ve demokratik yaşam biçiminin Ukrayna’nın geleceğine ve bu savaşın sonucuna bağlı olduğu için Ukrayna'ya yardım etmeyi seçtiğinin altını çizdi.