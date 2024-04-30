LFI Meclis Grup Başkanvekili Panot ve Fransa'da Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri adayı Filistinli Rima Hassan, "terör propagandası yaptıkları" gerekçesiyle başkent Paris'te bugün ifade verecek.

İki siyasetçi, ifade vermeden önce Paris'in 17. bölgesinde destekçileriyle bir araya geldi.

İki siyasetçinin destekçileri "Bu bir savaş değil, bu bir soykırımdır", "Derhal ateşkesi sağlayın", "Gazze, Paris seninle" ve "Gazze'deki katliama son verin" sloganları attı.

Panot, burada yaptığı konuşmada, Fransa'da "otoriterliğe doğru benzeri görülmemiş bir yönelim" olduğunu belirterek "terör propagandası" yaptığı gerekçesiyle parlamenter faaliyetleri kapsamında ifade vermeye çağrıldığını söyledi.

Fransız milletvekili, şöyle devam etti:

"(LFI lideri) Jean-Luc Melenchon ve Rima Hassan için seçim sürecinde 6 konferans iptal ettirecek kadar hangi demokraside muhalefetin toplanma ve ifade özgürlüğü bastırılır? Hangi demokraside bir sendika sorumlusu Filistin halkına destek için yazdığı ve yaydığı bir broşür için 1 yıl ertelenmiş hapis cezasına çarptırılır? Hangi demokraside terörle mücadele metotları, siyasi aktivistlere, dernek üyelerine, sendikacılara veya topluklara karşı kullanılıyor? Bizi ifadeye çağrılanlara yüksek sesle söylüyorum; 'Bu ülkede tahammül edilemez bir güç istismarına, ifade ve düşünce özgürlüğüne yönelik bir saldırıya ortak oluyorsunuz.'"

"Asıl, onlar bizden korkuyor"

Terör propagandası yaptıklarını savunanların kendilerini susturmak ve korkutmak istediğini ifade eden Panot, "Asıl, onlar bizden korkuyor." dedi.

Panot, susmayacaklarını vurgulayarak "İnsanlık tarihinin ilk görüntülenen soykırımının gözleriminiz önünde sessizce gerçekleşmesini istiyorlar. Akdeniz'in diğer tarafında yaşanan dehşet karşısında uslu durmamızı istiyorlar." değerlendirmesini yaptı.

ABD ve Fransa'da İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki olarak üniversitelerde gösteri düzenleyen öğrenciler olduğunu hatırlatan Panot, "Ülkemizin ve dünyanın onurunu temsil eden gençliğin zaferini diliyorum." dedi.

Panot, uluslararası hukuku ve barışı savunmaktan duyduğu gururu dile getirerek Gazze'de bir soykırım yaşandığını söylemekten çekinmediğini belirtti.

Nazım Hikmet'in dizeleri okundu

Panot, konuşmasını Nazım Hikmet'in şu dizelerini okuyarak tamamladı:

"Hürriyetimi, ekmeğimi ve seni kaybettiğim oldu fakat açlığın, karanlığın ve çığlıkların içinden güneşli elleriyle kapımızı çalacak olan gelecek günlere güvenimi kaybetmedim hiçbir zaman."

"Fransız hükümetine de bizi susturamayacaklarını söylemek istiyorum"

Hassan, ifadeye çağrılmalarına neden olan suç duyurularını yapan ve İsrail'i destekleyen kuruluşların kendilerini susturamayacağını belirtti.

Filistin asıllı Hassan, "Bu baskılara izin veren Fransız hükümetine de bizi susturamayacaklarını söylemek istiyorum." ifadesini kullandı.

Fransa'da Filistin'e verdiği destekle bilinen Panot ve 6-9 Haziran'da düzenlenecek AP seçimlerinde milletvekili adayı Hassan, "terör propagandası" yaptıkları gerekçesiyle ifade vermeye çağrılmıştı.