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Gösteride yaralanan 1 kişi de hastaneye kaldırıldı.

Fransız basını, yürüyüş sırasında kortejden ayrılarak bir bahçeye yönelen 58 göstericinin gözaltına alındığını aktardı.

Polis, bazı göstericileri elleri belinde kelepçeli şekilde yüz üstü yatırdı.

İsrail, UAD'nin saldırıların durdurulması kararına rağmen Refah'a ikinci kez saldırdı

İsrail, UAD'nin saldırıların durdurulması kararına rağmen Refah'a ikinci kez saldırdı

Göstericilere yoğun biber gazıyla müdahale eden polis, yakaladığı eylemcileri kaldırıma oturttu.

Çevreye zararlı olduğu iddiasıyla projeden vazgeçilmesi çağrısında bulunan çevreci göstericiler L'Ile-Saint-Denis kentine kadar yürüdü.

Gennevilliers'de 600 metre uzunluğunda ve 25 metre yüksekliğinde inşa edilmesi öngörülen devasa depo projesi karşıtları bu kentte bir araya geldi.

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