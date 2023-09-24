Haber: Mert Osman Erman

Başkent Paris'teki bir mahkeme, 29 yaşındaki MHD veya gerçek adıyla Mohamed Sylla'yı, 23 yaşındaki Loic K'nın gangsterler arasındaki cinayetinde suçlu buldu.

Kurban, MHD'nin Mercedes'i tarafından çarpıldı, ardından yaklaşık 12 kişilik bir kalabalık tarafından dövüldü ve bıçaklandı.

MHD, "Afro trap" olarak bilinen türü yaratmak için trap ve Batı Afrika müziğini harmanlamasıyla tanınan bir rapçi olarak suçlamaları reddetti.

"Başından beri bu davada suçsuzluğumu iddia ettim ve suçsuzluğumu iddia etmeye devam edeceğim," dedi. AFP haber ajansına göre, Paris'teki dolu mahkemeye söyledi.

O, cinayetin meydana geldiği yerde olmadığını, kendisine karşı açılan davanın söylentilere dayandığını savundu.

Ancak, bir yerel sakin olayı 2018 yazında penceresinden çekti ve aracın MHD'ye ait olduğu hızla tanımlandı.

Diğer tanıklar, onu saç kesimi ve bir kazakla tanıdılar, AFP'nin bildirdiği gibi.

MHD'nin beş ortağı da 10 ila 18 yıl arasında değişen hapis cezaları aldı.

Başka üç kişi ise beraat etti

Hapishane cezası alanların temyiz etmeyi planlayıp planlamadığı hemen bilinmiyor.

Sosyal medyada büyük bir takipçisi olan MHD, müziğe profesyonel olarak yönelmeden önce Paris'te pizza dağıtım görevlisi olarak çalışıyordu.

Beş yıl önce, "Afro trap" fikrini nasıl bulduğunu BBC'nin "What's New?" programına anlatmıştı.