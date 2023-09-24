Haber: Mert Osman Erman

Mayıs ayında tartışmalı bir yerel seçimi takip eden şiddetli çatışmaların ardından Kosova'da gerilim yüksek seyrediyor.

Durumu istikrara kavuşturmayı amaçlayan AB tarafından arabuluculuk yapılan siyasi görüşmeler durdu.

Kosova, 2008 yılında bağımsızlığını ilan etti ancak Sırbistan ve Belgrad'ın ana müttefikleri Çin ve Rusya bunu tanımıyor.

Birçok Sırp, ülkenin milliyetinin doğduğu yer olarak kabul ediyor. Ancak Kosova'da yaşayan 1.8 milyon kişinin yüzde 92'si Arnavut ve sadece yüzde 6'sı Sırp.

Pazar günkü saldırı, polisin Sırbistan sınırına yakın Banjska'da bir abluka bildirildikten sonra geldi.

Polisler, "el bombaları ve omuzdan atılan füzeler dahil olmak üzere bir dizi ateşli silahla" çeşitli pozisyonlardan saldırıya uğradılar, dediler.

Başbakan Kurti, Belgrad'ın siyasi, finansal ve lojistik destekle düzenlenen organized suçların "ülkemize saldırdığını" söyledi ve suçluların ve emirlerini verenlerin cezalandırılacağını ekledi.

Kosova Devlet Başkanı Vjosa Osmani, "Sırp suç çeteleri tarafından düzenlenen" bu olayın, hukuk ve düzen saldırısı olduğunu ve "Kosova Cumhuriyeti'nin egemenliğine" karşı olduğunu söyledi.

Osmani, Sırbistan'ın Kosova'ya açık saldırısını kınadı ve ülkenin müttefiklerini hukuk ve düzeni kurmada Kosova'yı desteklemeye çağırdı.

Osmani, insanların birlikte kalmasını ve Kosova polisine güvenini dile getirdi.

Sırbistan henüz olay hakkında yorum yapmadı

Mayıs ayında, Sırp sakinlerin yerel seçimlere boykot etmelerinin ardından Kosova Arnavut belediye başkanlarının çoğunlukla Sırp bölgelere atanmasının ardından kuzey Kosova'da huzursuzluk patlak verdi.

Nato, seçimleri takip eden Zvecan kasabasındaki huzursuzluğu ele almak için Kosova'ya ek 700 asker gönderdi.

30'dan fazla Nato barış gücü ve 50'den fazla Sırp gösterici çatışmalar sırasında yaralandı.

Son AB arabuluculukla ilgili görüşmeler geçen hafta çöktü ve AB'nin dış politika şefi Josep Borrell, Serbistan nüfusunun daha fazla özerklik sağlayacak olan Sırp nüfuslu belediyelerin birliğini kurma konusundaki başarısızlığı nedeniyle Bay Kurti'yi suçladı.