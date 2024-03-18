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1996'da Freiburg 19 Yaş Altı Takımı'nın antrenörlüğüne getirilen Streich, A takımda 2007'de yardımcı antrenör, 2011'de ise teknik direktör olmuştu.

Futbolculuk döneminde de Freiburg 'da oynayan 58 yaşındaki Streich, 1995 yılında kulübün altyapısında antrenörlük görevine başlamıştı.

Kulübün internet sitesinde açıklamalarda bulunan Streich, "Uzun bir süre düşündüm ve birçok kişiyle konuştum. 29 yıl sonra yeni yeni insanlara ve yeni fırsatlara yer açmanın şimdi tam zamanı olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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