Haber: Damla Oya Erman



Açıklamada, Dar Buz Kovalı Yan Yana Frigidaire Markalı Buzdolapları'nın buz kovasındaki montaj bileşeninin kırılarak plastik parçaların buz içine düşebileceği belirtildi.

Frigidaire'in ana şirketi Electrolux, bu sorunla ilgili 343 rapor aldığını ve plastik parçalardan dolayı buz kovasına kırılan veya yaralanan iki tüketici olduğunu bildirdi.

Bu buzdolapları, Home Depot ve Lowe’s gibi mağazalarda ve 2015 ile 2019 yılları arasında 1.400 ile 2.400 dolar arasında satıldı.

Çekmeceyi açmaya çalışan bir tüketicinin dondurucu tutamağının kopabileceği ve bu durumun düşme tehlikesi oluşturabileceği için bu geri çağırmanın başlatıldığı belirtildi.