01.12.2000 tarihinde Adıyaman’da doğan Fuat Fuatlar, hâlen aynı şehirde yaşamaktadır.

Aşk, dram, şiir ve öfke temalarını harmanlayan özgün kalemiyle edebiyat dünyasında kendine özel bir yer edinmiştir.

Yazmak onun için yalnızca bir eylem değil, bir yaşam biçimidir.

Kelimelerle düşünür, duygularla yazar.

Her metninde insan ruhunun derinliklerine dokunur; okuru duygunun en saf hâliyle baş başa bırakır.

İlk kitabı "Fuat 1" okuyucularla buluşmuş ve büyük ilgi görmüştür.

Şu sıralar, “Fuat Fuatlar Klasikleri” adını taşıyan yeni kitabı üzerine çalışmalarını sürdürmektedir.

Genç yaşına rağmen edebi dili, duygusal derinliği ve kendine has üslubuyla dikkat çeken Fuat Fuatlar, kalemiyle iz bırakmaya devam etmektedir.