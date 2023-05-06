Eda Ece Nişanladı

Yasak Elma' dizisinde Yıldız karakterine hayat veren ünlü oyuncu Eda Ece, basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile nişanlandığını duyurdu.

Nişan fotoğraflarını sosyal medyadan yayınlayan Eda Ece’ye beğeni ve yorum yağdı.



"Güldür Güldür"e Bebek Geliyor!

SHOW TV'nin sevilen komedi programı 'Güldür Güldür Show'un oyuncularından Meltem Yılmazkaya ile Kadir Doğan geçtiğimiz mart ayında evlenmişti. Ünlü oyuncu, hamile olduğunu duyurdu

Bir süredir Barcelona'da bulunan oyuncu, belirginleşen karnıyla poz verdi. Yılmazkaya, paylaşımına "Geri sayım" notunu düştü.

Özbey Özdeker genç yetenekleri keşfediyor !

Menajerlik yaptığı isimlere kazandırdığı başarı ve konserorganizasyonları ile tanınan ÖzbeyÖzdeker, prodüktör kimliği ile yeni şirketi “Act Early”I kurdu.

7 senedir sektörde arasındaCakal, Reckol, Anıl Piyancı olan ünlü isimler

Ile çalışan Özdeker, genç yetenekleri keşfetmeye odaklanacağı yeni şirketi için “Buradaki ana amacımız bir aile kurmak, genç yetenekleri şarkı seçiminden klipçekimine, promosyondan dijitale her ihtiyacının karşılanacağı bir çatı altında toplamak istedik” diyor.

“ Act Early” ile menajerlike de devam edicek olan Özbey, yeni şirketinin ilk adımlarını Era7capone ile imzaladığı sözleşmeyle attı. Özellikle dijitalde çok iddialı olan "Act Early" müzik sektöründe çok konuşulacak işlere imza atmaya hazırlanıyor.

Şeyma Subaşı evlendi! Artık o bayan Alsaloussi

Şeyma Subaşı, uzun süredir birlikte olduğu Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile dünyaevine girdi.

Instagram’ı en aktif kullanan isimlerde olan Şeyma Subaşı, nikah sonrası soyadını “Alsaloussi” olarak değiştirmeyi ihmal etmedi.

ALEV ALEV’E TEOMAN YORUMU

Türk Rock müziğinin kilometre taşlarından Feridun Düzağaç’ın şarkıları bambaşka yorumlarla müzikseverler ile buluşacak. Feridun Düzağaç’ın dillere dolanmış en sevilen şarkıları birbirinden başarılı sanatçının yorumuyla “Coverbank” albümünde buluşuyor.

Hafızalara kazınan Feridun Düzağaç şarkıları müzik dünyasının önde gelen birçok sanatçısı tarafından yorumlandı. Müzikseverler; sürpriz isimlerin yer aldığı “Coverbank” albümünde Feridun Düzağaç’ın şarkılarını bu sefer bambaşka bir yorum ile dinleyecek.

Bu çok özel albümün ilk şarkısı Teoman yorumuyla yayınlanıyor. Teoman “Coverbank” albümü için Feridun Düzağaç’ın klasikleşen şarkısı “Alev Alev”i yorumladı. Sözü ve bestesi Feridun Düzağaç imzalı olan “Alev Alev” şarkısının düzenlemesini Safa Hendem (Ses Sanayii) üstlendi.

Teoman yorumuyla “Alev Alev” 5 Mayıs’ta Sony Music Türkiye etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlandı

TUBA BÜYÜKÜSTÜN KORSAN'A VEDA ETTİ

Oyuncu Tuba Büyüküstün, sosyal medya hesabı Instagram’dan yaptığı açıklamada, köpeği Korsan’ı kaybettiğini duyurdu.

17 senedir yoldaşı olduğu Korsan’a veda ettiğini söyleyen Büyüküstün, paylaşımına şu notu yazdı:

“ Korsan.. Beraber 17 sene.. Çocuk ruhuyla bana çok şey öğretti. Köpeklerden korkan pek çok kişinin korkusunu aşmasını sağladı. Sonradan çoğu köpek sahibi oldu :)) Hareketli, neşeli, meraklı.. Hep insan olsun isterdi yanında, hep birileri ona dokunsun. Özellikle son dönemlerde üzerinde hakkı olan herkese çok teşekkür ederim. Ona dokunan ve onun dokunduğu herkese.. Uzun zamandır, "Tuba korkuyorum sormaya ama Korsan nasıl?" diye soran herkese haber vermek istedim. Bugün Korsan'a, Korsikam'a veda ettik bir elma ağacının altında..”

YENİ DÜNYA OZANININ MUHTEŞEM DÖNÜŞÜ!

BAHADIR SAĞLAM “ YARASI AYRILIK” İLE HİKAYESİNE DEVAM EDİYOR!

Kır Papatyası şarkısı ile gönülleri fetheden ve en son 2 yıl önce "Söyleyin Ona " projesi ile müzikseverlerin karşısına çıkan rock müziğin modern ozanı Bahadır Sağlam, aradan geçen 2 yıllık suskunluğuna söz ve müziği kendine ait olan “Yarası Ayrılık” çalışması ile son verdi.

Düzenlemesi Mert Ağırlar’a ait olan “Yarası Ayrılık” şarkısına Gültekin Kiltan yönetmenliğinde bir de klip çeken yakışıklı şarkıcı kendi iç dünyasının hikayesini söz ve notalara dökerek yine muhteşem duygusal bir şarkı ile müzikseverlerle buluşuyor…

Bahadır Sağlam’ın “Yarası Ayrılık” şarkısı Ghetto Production Turkey yapım etiketi ile tüm dijital platformlarda yerini aldı.

“ Şarkılar benim değil, sizin duygu mülkünüzdür” diyen sanatçı “Acılarınızı, üzüntülerinizi, hayal kırıklıklarınızı ve yanılgılarınızı bi nebze bile olsa iyileştirebiliyorsam ve hissettiklerinize ortak olabiliyorsam ne mutlu bana” diyor.

Klip Linki: https://www.youtube.com/watch?v=l66_-TlQjoY





YARASI AYRILIK

Gel, yarası ayrılık aşk benim!

Hoşuma gitmedi hallerin.

Dibini gördüm dünyanın sen yokken…





Ben alışmadım, karışmadım, görüşmedim, başka tende buluşmadım senin gibi.

Unutmadım söz verip de.

Darılmaya, kırılmaya, gücenmeye, halim yoktu düşünmekten ağlamaya.

Sana rağmen vazgeçmedim.





Yasımı gör benim, dünya delirdi duy beni.

Al sesime sarıl benim,

Herkes dinlesin bizi…





Gel, yarası ayrılık aşk benim!

Hoşuma gitmedi hallerin.

Dibini gördüm dünyanın sen yokken…





Al düşüne sakla biraz beni,

Orada büyütüp göm beni.

Sebebi olurum dünyanın,

Sen yokken!

Bahadır Sağlam Kimdir?

2008 Akademi Türkiye ses yarışması birincisi olan Bahadır Sağlam, 14 Mayıs 1986 yılında Şanlıurfa’da dünyaya geldi.

Sağlam, burslu olarak kazandığı Galatasaray iletişim ve müzik teknolojileri bölümünden mezun olduktan sonra ikinci üniversite olarak Haliç Üniversitesi Konservatuarını yarı burslu okuyarak mezun oldu. Haliç Üniversitesi Konservatuarında yüksek lisans yapıyor.

2008 yılında Akademi Türkiye birincisi olduktan 6 ay sonra ilk solo albümü olan “Mavi”yi piyasaya sürdü.

2014 yılında Kır Papatyası şarkısı ile büyük çıkış yapan ve özellikle dijital mecralarda dinlenme rekorları kıran Sağlam’ın Sana Bir Şey Olmasın, Gidiyor Gibiyim, Söyleyin Ona, Zor Geliyor şarkıları en dikkat çeken çalışmaları…