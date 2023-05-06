Baharın parlayan yıldızı “White Up! Chapter 1: Spring K-Pop Party Fest’e” ilgi oldukça yoğundu



Türkiye’de bulunan Güney Kore ile ilgili etkinliklerin ilk ve tek şirketi White Entertainment'ın 30 Nisan’da düzenlediği White Up! Chapter 1: Spring K-Pop Party Fest ilgi oldukça yüksekti.

Festivalde influencerlar ve danslara ilgi oldukça yüksekti. Katılımcıların Aksesuarlar, Foto Kartlar, Türkçeye Çevrilmiş Kore Çizgi Romanları, Kore Bakım Ürünlerini gibi bir çok ürünün yer aldığı stantların yanında gün boyu gerçekleşen birçok aktiviteler ile ziyaretçiler eğlenceli vakit geçirdi. Kore kültürünü ve müziklerini yakından tanımak isteyenler bu güzel partinin tadını çıkardı.

K-pop şarkılarıyla başlayan partiye, şirket sanatçılarından Larabyeol’ün dans ve vokal gösterisi, Team WSTW’nun eğlenceli dans cover showları, kariyerinde emin adımlarla ilerleyen ve sevilen sanatçı Bertuğ Altan’ın Koreli bir sanatçıyla düet yaptığı yeni şarkısından kesitler eşlik etti. Ardından; Kore oyunları, sürpriz çekilişler, random karaoke, sahne senin, idolün sensin gibi ilgi çekici içeriklerle eğlenceye devam edildi. Katılımcıların Kore esintilerini biraz daha hissedebilmeleri ve tarihten bir parçaya eşlik edebilmeleri için, Kore geleneksel giysisi Hanbok’u deneme bölümü de partinin güzel içerikleri arasındaydı.



Güzelliği Dillere Destan



Geçtiğimiz gün Lazonni Hotel de düzenlenen Top Model Of Turkey yarışması cok sayılı davetli ve sanat camiasından da ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşti.Sanat camiasından gelenlerin arasında yer alan son dönemin en parlak çıkışını yapan güzide manken, şarkıcı ve oyuncu Su AKKUYU ’ da vardı.

Geceye bomba gibi düşen ünlü top model tüm davetlilerin ve katılımcıların arasından güzelliği zerafeti ve giydiği tasarım kostümüyle gecenin en dikkat çeken ismi olarak tüm bakışları yine üzerine topladı.

Bella Maison, iş ve cemiyet dünyasını yeni mağaza konseptinde bir araya getirdi

Türkiye’nin genç ve dinamik ev tekstili ve dekorasyon markası Bella Maison’un 2 Mayıs Salı günü İstinyePark AVM’deki yeni mağaza açılışı, özel bir davetle kutlandı. Bella Maison CEO’su Muhammed Tan ev sahipliğinde düzenlenen davete iş ve cemiyet dünyasından bir çok isim katıldı.

2016 yılından bu yana tüm hayatı sığdırdığımız evleri güzelleştirerek dünyayı güzelleştirme yolculuğuna hız kesmeden devam eden Bella Maison, İstinyePark AVM’deki 185m²’lik yeni mağazasında, dekorasyon tutkunlarıyla buluştu.





YATAK UZMANI İŞBİR YATAK İLE ANNELER HAKETTİKLERİ RAHATLIĞA KAVUŞUYOR

Takvimler mayıs ayını gösterirken, Anneler Günü için hediye heyecanı hız kazanıyor. Annesinin yüzünde tatlı bir gülümseme yaratmak isteyenler en güzel hediyeyi bulabilmek için tüm seçenekleri değerlendiriyor. Yatak ve uyku sağlığı alanında geliştirdiği yüksek teknolojili ürünleriyle “Yatak Uzmanı” mottosunun hakkını veren İşbir Yatak, maksimum rahatlık sağlayan hediye seçenekleriyle bu yılın favorisi oluyor.

Çocuklar için ‘ Yaratıcı Kolaj Atölyesi’ Trump Art Gallery’de

Trump Alışveriş Merkezi’nin sergi alanı Trump Art Gallery, 6 Mayıs Cumartesi günü çocuklar için özel bir atölyeye ev sahipliği yapacak. Sanatçı Güliz Baydemir ile ‘Kes, Yapıştır – Yaratıcı Kolaj Atölyesi’ne katılacak olan çocuklar, bir yandan kendilerini ifade ederken bir yandan keyifli vakit geçirecekler.

Kadir Akyol ve Oben Yılmaz

VOLTA New York 2023 Çağdaş Sanat Fuarı’nda!

17-23 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek olan ve dünyanın dört bir yanından önemli sanat galerilerini yer aldığı fuarda, Kadir Akyol’un doğu ve batıyı birleştirmeye yönelik gelenekselden evrensele dair üretimleri farklı dönem, kavram, mitolojik sembollerle sanat tarihinde yer alan eserleri post prodüksiyon melez bir yapı içerisinde yeniden ürettiği ,”Inception” adlı serisi, Oben Yılmaz’ın “Liminal Space” kavramı içinde kentleri kendi algısı ile tuval üzerine yorumladığı işleri Gama Art Gallery stantında uluslararası sanatseverlerin izleniminde olacak.

Bu Anneler Günü’nün Hediyesi; Kärcher Teknolojisi…

Anneler Günü’nde annenizi mutlu etmenin iki yolu var. Biri Kärcher Akıllı Temizlik Robotu, diğeri Kärcher VC 6 Dikey Elektrikli Süpürge…

Ev temizliği, annelerin en hassas oldukları noktalardan biri… Ancak genellikle onlar için bu çaba hem yorucu hem de oldukça çileli. İşte bu yüzden ev temizliğinde işini kolaylaştıracak yeni nesil bir teknoloji, ona Anneler Günü’nde verebileceğiniz en güzel hediye seçeneği…

CVK PARK BOSPHORUS HOTEL ISTANBUL’DA

UNUTULMAZ ANNELER GÜNÜ

Kişiselleştirilmiş hizmet anlayışı ile misafirlerine kusursuz bir konaklama deneyimi yaşatan CVK Park Bosphorus Hotel İstanbul’da yer alan Safira Spa & Fitness, 14 Mayıs Anneler Günü’nde annenizle beraber unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Beta Tea’den her demi enerji yüklü bir yenilik

“ Vitamin destekli demlik poşet çay”

Sağlıksız yaşam tarzı, yeterli ve sağlıklı beslenememe, güneşten uzak kapalı ofis ortamları ve benzeri pek çok sebepten kaynaklanan vitamin eksikliğine Beta Tea, Vitamin destekli demlik poşet çaylarıyla doğal bir çözüm sunuyor. İçeriğinde bulunan siyah çay, Roybos çayı, A, D, E vitaminleri ve doğal portakal kabuğu ile özel bir harman olan Beta Vitamin Çayı, takviye medikal ürünlerin yerine tercih edilebilecek içimi keyifli bir alternatif…

LACOSTE VE FASHFED İLKBAHAR – YAZ KAMPANYASINDA GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRİYOR

Online Modanın Yeni Çağı söylemiyle yüzlerce markayı tek bir çatı altında buluşturan e-ticaret portalı FashFed, Fransız moda evi Lacoste ile ortak bir kampanyaya imza attı. FashFed’de satışa sunulan İlkbahar-Yaz 2023 Lacoste koleksiyonunu tematik bir filmle anlatan kampanya, herkesi dansa davet ediyor! İkonik timsahın genç ve dinamik ruhunu sahiplenen FashFed iki markanın DNA’sını yaratıcı ve yenilikçi Room Croco kampanyasıyla kutluyor.

RÜYALAR GERÇEK OLDU: ÇOCUKLARIN RÜYALARI LEGO YARATICILIĞI İLE BULUŞUYOR



LEGO Group, yeni teması LEGO ® DREAMZzz™ ile çocukların rüyalarının sınırsız yaratıcı gücünü hayata geçiriyor

Türkiye’de 6-12 yaş aralığındaki çocukların yüzde 85’i, mutlu rüyaların daha yaratıcı olmalarına yardımcı olduğu söylüyor.

LEGO Group'un tamamen çocukların rüyalarından ilham alan ilk teması LEGO ® DREAMZzz™ ile rüya evrenine adım atın. Araştırma sonuçlarına göre, dünya çapında her üç çocuktan ikisi rüya görmenin daha yaratıcı olmalarına yardımcı olduğunu söylüyor.





Duru Pratik Ailesi Garnitür’le Genişliyor

Duru’nun 88 yıllık uzmanlığı ve tecrübesiyle geliştirilen Duru Pratik ailesine yeni bir ürün daha katıldı. “Duru Pratik Garnitür”, sofralara hızlı, sağlıklı ve pratik çözümler sunmaya hazırlanıyor.

Türkiye ve Avrupa etnik pazarda lider olan Duru, en doğal ve lezzetli sonuçlar için modern metotlarla birleştirilen eşsiz bir üretim anlayışıyla geliştirdiği haşlanmış ürünler serisini büyütmeye devam ediyor.



