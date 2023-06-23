DAMAT OLDULAR!

Geçtiğimiz hafta iki ünlü isim damat oldu…

İlker Aksum iki yıldır aşk yaşadığı Dilay Ekmekçioğlu ile sade bir törenle evlenirken bir mutlu haberde Güldür Güldür Show oyuncusu Berkay Tulumbacı’dan geldi.

Nisan ayında nişanlanan Berkay Tulumbacı ile Ezgi Gergin’de geçtiğimiz hafta evlenen ikinci ünlü çiftimiz oldu.

BEYAZ EKRANA DÖNÜYOR!

Beyazıt Öztürk daha önce de çalıştığı Acun Ilıcalı ile yeniden anlaşarak TV8 ekranlarında hem Beyaz Show'u hem de yıllar önce yayımlanan Passaparola'yı yeniden sunacak

Daha önce O Ses Türkiye jüri kadrosunda yer alan Beyazıt Öztürk, TV8 ile Beyaz Show yolculuğuna kaldığı yerden devam edecek

Böylece Beyaz’ın ekran özlemi, izleyicinin de Beyaz Show özlemi TV8 ekranında son bulacak.

GÜNEY AMERİKA’YI BURAK DURGUN’LA GEZİN!

Uzun süredir youtube’da Burak Durgun’un kanalını takip ediyorum… Tertemiz pırıl pırıl bir genç Burak, uzun süredir yurtdışında gezerek youtube kanalı için kaliteli içerikler hazırlıyor.

Ocak ayından beri Güney Amerika kıtasında ve bu kıtadan birbirinden ilginç yerleri, yemekleri , yaşam biçimlerini oturduğumuz yerden bize sunmasına bayılıyorum

Kaliteli iyi içerikler izlemek isterseniz mutlaka Burak Durgun’un youtube kanalına abone olun ve bir beğeni ve yorumunuzla bu genç adama hem destek olup hem de moral verin ki dünyada görmek istediğimiz ama kalkıp gidemediğimiz yerleri tek bir tıkla görme lüksümüzün devamını sağlayın…

CEMAL CAN İLE PATLATIP KAZANACAKSINIZ!

Star TV’den iddialı yarışması Cemal Can Canseven'li “Patlat Kazan” bayramdan sonra başlıyor.

Yarışma sadece balon patlatarak 500 bin lira kazanma imkanı sunuyor. Herkesin katılımına açık olan “Patlat Kazan” bayram sonrası Star TV ekranında olacak. Haftada 2 gün yayınlanması planlanan yarışma ekrana yeni bir soluk getirecek.

Uzun süredir ekranda eğlenceli bir yarışma göremiyorduk… Sanırım Cemal Can ile bu eksik tamamlanacak gibi.

EDA ECE GELİN OLDU!

Eda Ece ve Buğrahan Tuncer, 4 yıllık birlikteliklerinin ardından rüya gibi bir düğün ile evlendi

Geçtiğimiz hafta Kuruçeşme'deki bir otelde gerçekleşen düğüne ünlü yağdı.

Eda Ece’nin gelinliği kadar düğüne katılan ünlü isimlerin şıklık yarışı da sosyal medyanın gündemine oturdu.

SAVCI BEY EVLENDİ!

Yargı'nın Savcı Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu sürpriz yaparak Burcu Denizer ile sessiz sedasız yurtdışında evlendi…

Urgancıoğlu, mutluluğunu sosyal medya hesabından “Sürpriz” notu ile eklediği fotoğraflarını takipçileriyle paylaşarak duyurdu.

Kıbrıs’ta Mabel Matiz Coşkusu!

Mabel Matiz " Aldığım tüm Ödüller size, sizin için ben ve ekibim daha çok çalışacağız siz hep olun sizi çok seviyorum"

Konser için özel hazırlanan yelek ve Pantolon un tasarımı da Matiz'e ait olduğu öğrenildi.

Mabel Matiz, geçtiğimiz hafta Kıbrıs'ta geleneksel hale gelen Les Müzik Festivali Etkinlik Alanın da konser verdi.

Konser de seyirci ile sohbet eden Mabel Matiz " Aldığım tüm Ödüller size, sizin için ben ve ekibim daha çok çalışacağız siz hep olun sizi çok seviyorum" dedi

Yoğun ilgi gören konser 2,5 saat sürdü ya yaklaşık bin izleyici katıldı, toplanan kalabalık, zaman zaman telefonlarının ışıklarını yakarak Matiz’ın şarkılarına eşlik etti. Konser için özel hazırlanan yelek ve Pantolon un tasarımı da Matiz'e ait olduğu öğrenildi.

ÜNLÜLERİN KEMANCISI HAYATINI KAYBETTİ

Müzeyyen Senar, Muazzez Abacı, Zeki Müren, Bülent Ersoy, İbrahim Tatlıses, Sibel Can gibi isimlerle çalışan ünlü keman virtüözü Mustafa Taşpınarlı geçtiğimiz hafta yaşamını yitirdi.

Devlet sanatçısı unvanını da taşıyan Taşpınarlı, Sibel Can’a da hocalık yapmıştı.

YİNE YILIN EN İYİSİ OLDU!

Mba Okullarının Beyaz Yakamoz Ödülleri sahiplerini buldu…

Secem Tati bu yılki 3. Ödülüne sahip oldu…

Geçtiğimiz günlerde Dubai ve Filipinlerde baş konu olan “Ganap magazine” dergisi adına Secem Tati’ye Beyaz Yakamoz Ödül töreninde “Yılın uluslararası en iyi magazin dergisi” ödülü verildi

Anıl Budak’ın düzenlediği Mba Okulları ödül gecesinde medyanın çok konuşulan bir çok ismi de ödüle layık görüldü.







