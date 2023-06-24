Baktığımızda bu gün yediğimiz gıdaların bir çoğunun organik olmadığını görüyoruz. Bu da insanların daha hızlı hastalanmasına, kanser vakalarının artmasına neden oluyor.

Eskiden insanların daha büyük bir bölümü köylerde yaşam sürer, birçoğu kendi ektiği besinlerle ve yetiştirdiği hayvanlarla yaşamlarını sürdürürler, doğal yollardan beslenirlerdi. Bugün köylerin birçoğu boşaltılıp , insanların birçoğu şehirlere göç etti. Arz talep dengesi bozuldu, verimi arttırmak için de doğal gübreler yerine suni gübreler kullanılmaya başlandı, tabi ki buda besinleri, eski doğal hallerinden uzaklaştırdı.

İnsanların eski sağlıklı yaşamlarına dönebilmelerinin tek yolu, eski doğal ata tohumlarına dönüp, suni gübrelerden uzak durulmalıdır.

Nice doğal , organik yaşamlara.