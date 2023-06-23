Azerbaycan'ın milli lideri Haydar Aliyev, doğumunun 100. yılında başkent Bakü'de başta olmak üzere dünya genelinde anılıyor





Azerbaycan'ın milli lideri Haydar Aliyev, Amerika Birleşik Devletleri’nin Başkenti Washington’da 2023 'Haydar Aliyev Yılı' kapsamında anıldı. Aliyev’in doğumunun 100. yılı vesilesiyle Washington’daki The Whitemore House’da düzenlenen davete çok sayıda kişi katıldı.

Azerbaycan'ın Washington Büyükelçisi Hazar İbrahim, Aliyev’in fotoğrafçısı Rafig Baghirov ve tercümanı Habib Azersina konuşma gerçekleştirdi.

Aliyev’in Azerbaycan’ın bugünkü güçlü konumuna gelmesindeki büyük katkılarına değinildi. Konuşmalarda Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev 27 Temmuz-5 Ağustos 1997 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri Başkan Bill Clinton'un davetlisi olarak gelmesinden Baba Bush ile yakın dostluğuna ve ABD’de ara sıra gerçekleştirdiği ziyaretlerden bahsedildi.

‘Tek Millet İki Devlet’

Konuşmalarda ayrıca Haydar Aliyev, Türkiye'nin büyük dostu olduğu ve bir millet iki devlet' sözünün bulucusu olduğu vurgulandı.

Aliyev’in Türkiye'yi Azerbaycan, Azerbaycan'ı da Türkiye gibi görürdü. İktidarda kimin olduğu fark etmeksizin, Türk insanını dost ve kardeş gibi gördüğü söylendi.

Konuşmaların ardından İstanbul’da yaşayan Azerbaycan Devlet Sanatçısı Turan Manafzade piyano resitali vererek katılımcılardan tam not aldı.

2023 'Haydar Aliyev Yılı' için kitap lansmanı ve fotoğraf sergisinin ardından katılımcılara Azerbaycan mutfağından yemek ve tatlılar ikram edildi.

Clinton ile 1994’te BM sırasında görüşme

Haydar Aliyev 26 Eylül 1994’te Birleşmiş Milletler ziyareti sırasında ABD Başkanı Bill Clinton ile görüşmesine rağmen Aliyev’in ABD’ye davetli olarak ilk resmi ziyareti 29 Temmuz ile 1 Ağustos 1997’deydi.

Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev ayrıca NATO'nun 50. Yıldönümü etkinlikleri için 22-24 Nisan 1999 tarihlerinde Washington DC'deydi. Ziyareti sırasında çeşitli konuları görüştü. Burada, 26 Nisan'da Stratejik Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nde, ABD-Azerbaycan Ticaret Odası'nın ziyafetinde ve Washington Post Yayın Kurulu'nda soruları yanıtladı.

Aliyev 'Kosova sorununun çok karmaşık olduğunu söylemeye gerek yok. Ama biz Azerbaycan'da son on yıldır benzer bir sorunla yaşıyoruz. 1988'den başlayarak Ermenistan, Azerbaycan'ın bir bölümünü (yani Dağlık Karabağ) ele geçirmeye ve kendi toprakları ile birleştirmeye çalıştı. Sonuç olarak, savaş çıktı. Ermenistan silahlı kuvvetleri Azerbaycan topraklarının yaklaşık yüzde 20'sini işgal etmeyi başardı. Saldırganlıklarını durdurmak için beş yıl önce [Mayıs 1994] bir ateşkes anlaşması imzaladık.' açıklamalarını yapmıştı.

ABD’de tedavi sırasında hayatını kaybetmişti

Haydar Aliyev'in hayat mücadelesi tam 236 gün sürdü. Geçen 21 Nisan’da TV'den canlı yayınlanan konuşması sırasında fenalaşıp düşen Aliyev o günden beri ölümle savaşıyordu. Önce GATA, sonra da ABD'de tedavi gören Aliyev 12 Aralık 2003’te Ohio’nun Cleveland şehrinde hayatını kaybetti. Aliyev Amerika'da 4.5 aydır tedavi gördüğü Cleveland Kliniği'nde hayata gözlerini kapadı. 80 yaşındaki Aliyev kalp ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayata gözlerini yumdu.