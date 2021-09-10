Funda ERKOÇ'la MAGAZİNMATİK

Orhan Gencebay ve İzzet Altınmeşe’nin oğulları aynı projede!

TRT’nin ES Film imzalı dönem dizisi “Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı” 16 Eylül’de seyirciyle buluşacak. Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yetkin Dikinciler ve Caner Topçu’nun hayat vereceği İshak, Oruç, Hızır ve İlyas kardeşlerin öyküsünü anlatan dizide bir de sürpriz yaşandı.

Merakla beklenen dönem dizisinde Orhan Gencebay ve İzzet Altınmeşe’nin oğulları bir araya geldi.

“Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı”nda İzzet Altınmeşe’nin oğlu Ali Murat Altunmeşe ile Orhan Gencebay’ın oğlu Gökhan Gencebay buluştu.

Gökhan Gencebay dizide Bülbül, Ali Murat Altunmeşe de Golem karakterine hayat veriyor.

Fransızların Efsanesi de Hayata Veda Etti!

Fransızların efsane oyuncusu Jean-Paul Belmondo hayata veda etti.

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta oyuncu 88 yaşındaydı.

Gençliğinde okul yıllarında boks yapan,, burunu kırdıktan sonra sporu bırakıp sanata yönelen aktör, en son 2017 yılında Fransa'nın Oscar'ı Cesar Sinema Ödülleri'nde onur ödülüne layık görülmüştü.

İrem Sak, Manevi Abla Oldu!

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayınla Arel’in tedavisi için gerekli paranın toplanmasına destek olan İrem Sak, Arel bebeğe yardım eli uzattı.

Sak “Arel’in tedavisi için gerekli olan tutarın % 66 ‘sına ulaşıldı. Kalan tutar için de destek olmaya devam edeceğiz. Bu hastalıkla savaşan maalesef birçok bebeğimiz ve ailesi var. Diğer meslektaşlarımız gibi ben de elimden geldiğince yanlarında olmaya çalışıyorum. Dileğim tüm bebeklerimizin sağlığına kavuşması” şeklinde paylaşım yaptı.

Bir Usta İsmi Daha Kaybettik!

En son “Yasak Elma” dizinde rol alan ünlü oyuncu, tiyatrocu İncilay Şahin hayatını kaybetti.

Çiçek Taksi, Adını Feriha Koydum, Umutsuz Ev Kadınları, Yasak Elma gibi çok sayıda dizide oynayan ünlü tiyatrocu İncilay Şahin’in kaybı dostlarını ve hayranlarını üzdü.

Kariyerine 1995 yılında 'Çiçek Taksi' ile başlayan sevilen oyuncu İncilay Şahin 60 yaşındaydı…

Vasiyeti Yerine Getirildi!..

Türk Sanat Müziği'nin sevilen isimlerinden olan Hüner Coşkuner'in Şubat ayında ölümü sevenlerini üzüntüye boğmuştu.

Sağlığında her zaman sosyal sorumluluk projelerinde yer alan Coşkuner, yine insana ve hayvana el uzatan bir vasiyet geriye bırakmış…

58 yaşında hayatını kaybeden Türk sanat müziği sanatçısı Hüner Coşkuner’in vasiyet ettiği ve geliri kanser hastaları ile sokak hayvanlarına bağışlanacak ölümünden önceki son albüm çalışması piyasaya çıkmış.

Coşkuner'in ailesi, sanatçının vasiyeti gereği geçtiğimiz hafta çıkan albümünden elde edilecek tüm gelirin kanser hastaları ve sokak hayvanlarına bağışlanacağını açıkladı.

Gururumuz Eda Erdem!...

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem Dündar, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası'nda 'en iyi orta oyuncu' olarak Rüya Takımı'na seçildi.

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem Dündar, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası'nda 'en iyi orta oyuncu' olarak Rüya Takımı'na seçildi.

Eda Erdem Dündar 2015, 2017 ve 2019'un ardından üst üste 4. kez en iyiler arasına girdi.

Cüneyt Arkın 84. yaşını böyle kutladı!

Türk sinemasının unutulmaz jönlerinden Cüneyt Arkın, 84. yaş gününü Twitter'den "Uzun değil sevdiklerinle güzel yaşamak" paylaşımıyla kutladı.

Arkın, Twitter hesabından eşi Betül Cüreklibatır, oğulları Murat Arkın, Kaan Cüreklibatır ile gelini ve torununun olduğu fotoğrafı paylaşarak, 84. yaş gününü kutladı.

Arkın, "Uzun değil sevdiklerinle güzel yaşamak" temennisinde bulundu.