Funda ERKOÇ'la MAGAZİNMATİK

Ve Kıvanç Tatlıtuğ Baba Oluyor!

2016 yılında hayatını Başak Dizer ile birleştiren Kıvanç Tatlıtuğ cephesinden mutlu bir haber var!...

Bomba haberleri ilk duyuran site olan Gazete Magazin geçtiğimiz hafta yine bomba bir magazin haberine daha imza attı ve ünlü oyuncunun baba olacağını duyurdu..

Kıvanç Tatlıtuğ yakın çevresine Başak Dizer’in 3 aylık hamile olduğunun müjdesini verdi.

Yılbaşında Mısır’da!

Tarkan, yeni yılı dinleyicileriyle birlikte karşılamaya hazırlanıyor. 49 yaşındaki şarkıcı, 31 Aralık gecesi Mısır'daki bir otelde konser verecek.

Otel sahibinin yoğun ısrarlarını kıramadığı söylenen Tarkan'ın, vereceği konser için 5 milyon TL alacağı konuşuluyor.

Simge Moda Dünyasına Girecek!

Son dönemde sahnede giydiği kıyafetleriyle ve tarzıyla beğeni toplayan Simge ileride moda dünyasına girip kendi adıyla bir koleksiyon hazırlamak istiyor.

Sahnedeki Simge ile evdeki Simge arasında çok fark var diyen güzel şarkıcı, ‘'Evdeki Simge çok sakin rahat giyinen sahnedeki Simge ise enerjik ve havalı bir kadın.'’ dedi.

“Sahnede bir giydiğini bir daha giymek profesyonelce davranış'' olmadığının altını çizen Simge, ''Sahne benim vitrinim onun için çok özenli davranıyorum. Şarkılarıma, sahneme ve kıyafetlerime harcadığım paraya hiç üzülmem’' diye konuştu. Simge, giydiği kıyafetleri ise: Adana, Ankara ve Gaziantep'te sahne alan şarkıcılara gönderiyor. Bu durumu gelenek haline getiren sanatçının kostümleri kuru temizleme yapıldıktan sonra altı ayda bir kargolanarak, yeni sahibine ulaşıyor.

Nihayet, Bulaman İle Ortalığı Salladı!

Kuzey Kıbrıslı şarkıcı Nihayet şu günlerde Güney Kıbrıs Rum kesimi basının hedefi haline gelmiş…Nedeni ise kapalı Maraş’ta çektiği klip

Kıbrıslı Türk şarkıcı "Nihayet"in, 46 yıl aradan sonra açılan Maraş bölgesinde klip çekmesi ve bunun KKTC'nin kuruluş yıldönümünde yayınlanması Rumları kızdırdı.

Kıbrıslı Türk şarkıcı Nihayet "Bulaman" isimli şarkısı ile dikkatleri üzerine çekiyor… Şarkının sözleri Kıbrıs Türkçesi ile yapılmış ve Mağusa'lı müzisyen Nihayet'in 'Hayalet Şehir' kapalı Maraş’ta şarkıya bir de klip çekmiş…

‘Bulaman’ isimli kıbrıs aksanlı kliple bir anda rum basının hedefi haline gelen Nihayet(NiNi) “Sanat özgürdür, tek amacım yok sayılan ülkemi ve kardeşlerimin varlığını Dünya’ya duyurmak” olduğunu söyledi.

Rumlar ise klibin şehrin doğasına ve kişiliğine saygısızlık olduğunu ileri sürdü.

Hande Erçel Dünyadan İkinci!

Hande Erçel, IMDb'nin 2021 yılının 28-30 yaş arası en çekici kadınları listesinde dünyada 2.oldu.

Şöhret basamaklarından hızlı bir şekilde çıkmaya devam eden Erçel, bu seferde dünyanın en çekici ikinci kadını oldu.

IMDb'nin 2021 yılının 28-30 yaş arası en seksi kadınları listesinde birinci Kate Upton, ikinci Hande Erçel, üçüncü Erica Manni oldu.

Estetiksiz Pınar Deniz!

Yargı dizisi ile yıldızı iyice parlayan Pınar Deniz, estetiğim yok demişti ama yıllar içindeki büyük değişimi dikkat çekiyor!

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in gençlik fotoğrafı sosyal medyayı salladı.

28 yaşındaki Deniz'in eski halini görenler gözlerine inanamadı.

Ünlü oyuncu, “Hiç estetiğim yok, bir tek dişlerimi yaptırdım. Kaşlarımı dahi bugüne kadar hiç aldırmadım.” dedi.

DESTAN Heyecanı Başlıyor!

atv ekranının iddialı dizisi Destan'ın ne zaman yayınlanacağı merak konusuydu. Dizi gelecek hafta yayıma giriyor

ATV ekranında yeni sezona damgasını vurmaya hazırlanan Bozdağ Film imzalı ‘Destan’ için geri sayım başladı. Bugün ‘Destan’ın yayın tarihi netleşti.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.

Destan dizisinin ne zaman ekrana geleceği merak konusuydu ve o tarih en nihayet açıklandı.

Yapım firması dizinin cuma günü yayınlanmasını isterken kanal salı gününde karar kıldı ve Destan 23 Kasım Salı 20:00 de ekrana gelmeye hazırlanıyor.

AKM’den Azerin Geçti!

Azerbaycan’ın başarılı ismi Azerin, İstanbul 3. Uluslararası Halk Müzikleri festivali kapsamında geçtiğimiz hafta sahneye çıktı

Tam bir Türkiye aşığı olan Azerbaycan’ın güçlü sesi Azerin, yeniden yapılan AKM’de konser vermenin mutluluğunu yaşadı.

Konser boyunca sevilen şarkıları seslendiren sanatçı Türk milletine övgüler yağdırdı.

Azerin’i dinlemeye gelenler arasında olan Yavuz Bingöl’de “Çırpınırdı Karadeniz” şarkısında sanatçıya eşlik etti.