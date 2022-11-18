Funda ERKOÇ'la MAGAZİNMATİK

ASENA’NIN GURUR GECESİ!

Evlenerek Almanya’ya yerleşen Asena, Moda Kariyerinin İlk Türkiye Defilesinde Tam Not Aldı.

‘Ashina Haute Couture by Asena’ adlı moda evini kuran Asena, Türkiye’de ilk kez dillere destan olan özel gelinlik koleksiyonunu Gökay Kalaycıoğlu’nun sunumu ile Thalia Natural Beauty Openstage’te sergileme fırsatı buldu.

Ünlü terzi Edibe Şarbalkan’la birlikte bu defileye aylardır hazırlanan Asena’nın heyecanını paylaşmak ve o eşsiz koleksiyonu görmek için gittiğim etkinlikte hem muazzam bir görsel şölene şahit oldum hem de duygusal anları hep birlikte yaşadık.

Özge Ulusoy, Demet Şener, Gizem Özdilli ve Ece Gürsel gibi sektörün önde gelen mankenlerinin sunumu ile ilmek ilmek işlenen koleksiyon göz kamaştırdı.

Defile açılışın ilk podyuma çıkan Asena oldu…Siyah gelinliğin içinde adeta siyah bir kuğu gibi mankenlere taş çıkartan bir geçiş yapan Asena’nın ardından yaklaşık 40 mankenden oluşan koleksiyon tanıtıldı.

Defilenin finalinde yaptığı konuşma ile gözleri yaşartan Asena, en büyük destekçisi eşi Hasan Dere’ye de teşekkür etti.

İzlediğim ve keyif aldığım nadir defilelerden biri olan gece de Asena’nın çalışma ve başarma azmine şapka çıkarttım.

HAYIR İŞİ YAPTI!...

Türk pop müziğinin başarılı isimlerinden Buray Madagaskar'da su kuyusu açtırdı!

Açılışta konuşan Buray, “Antsirabe'de suya muhtaç insanlar var. İnsanların hayatına dokunmaya çalışıyoruz. Ellerinde Türk bayraklarıyla bize gösterdikleri minnet çok duygusal anlar yaşattı.” dedi.

RÜYA GİBİ BİR DEFİLE!

Öykü Serter’in sunuculuğunda gerçekleşen defilede, Cemil İpekçi’nin 2022 Sonbahar – Kış “Paçavra” adlı koleksiyonunun defilesi büyük beğeni topladı. İlk kez bir defilesinde büyük beden manken kullanan İpekçi: “İlk defa bir defileme 46 beden bir manken çıkarttım. Bundan sonraki defilelerimde de büyük beden manken çıkaracağım. Bir dirhem et bin ayıp örter derler. Kilolu hanımlar da çok güzel giyiniyorlar. Neden illa mankenlerin zayıf ve genç olması lazım. Nefes aldığımız sürece, kendimize baktığımız sürece istediğimizi giyebiliriz” dedi.

İpekçi'nin koleksiyonunu Demet Şener, Özge Ulusoy, Gizem Özdilli, Ece Gürsel olmak üzere 40 profesyonel model podyumda modaseverlere sergiledi. Finalinin Zeynep Özyılmazel’le yapıldığı defile TAMEV (Toplumsal Açlıkla Mücadele ve Eğitim Derneği) yararına gerçekleşti. Defilenin koreografisini Banu Noyan yaptı.

KUŞUM AYDIN VASİYET ETTİ!... SAKIN GELMESİNLER"

Yazları geçirdiği Bodrum’dan döner dönmez 2.sayfa programına konuk olan Kuşum Aydın hem yeni imajı hem de açıklamalarıyla dikkat çekti..



Saçlarını uzatan ve sakal bırakan Kuşum Aydın’ın yeni imajı çok beğenildi. Aydın, programda yaptığı vasiyet açıklaması ile de gündeme oturdu…



Yeni imajıyla ekran karşısına çıkan Kuşum Aydın, vasiyetini de açıkladı. Kuşum Aydın konuşmasında, "Üç dört kişi var, 'Ölürsem mezarıma gelmesinler' diye bir arkadaşıma vasiyet ettim. Onlar sosyal medyadan bile benimle ilgili bir şey paylaşmasınlar…" dedi.

Şimdi herkes bu isimlerin kimler olduğunu merak ediyor!

ÜNLÜ ŞEF ARDA TÜRKMEN BABA OLDU

Melodi Elbirliler ile mutlu bir evlilikleri olan ünlü şef Arda Türkmen, kızları Ada Siena'yı kucaklarına aldıklarını duyurdu.

Türkmen güzel haberi sosyal medya hesabından "Biz bugün 3 olduk... Kızımız Ada Siena Türkmen, ailemize hoş geldin. Yolun, bahtın, şansın hep açık olsun. Allah herkesin de gönlüne göre versin. Bugün en mutlu günümüz... Güzel dilekleri için herkese çok teşekkür ediyoruz." notu ile paylaştı.

SÜRPRİZ NİKAH!..

Aslı Enver Sürpriz Yaparak Nikah Masasına Oturdu..



Bir süredir Berkin Gökbudak ile ilişki yaşayan Aslı Enver, sosyal medya paylaşımıyla evlendiğini duyurdu.



38 yaşındaki güzel oyuncu, Sevgilisi Berkin Gökbudak ile gelinlik ve damatlıklı pozlarını paylaştı ve gönderisinin altına ise "Eveeet" notunu düştü.



Evde aile arasında kıyılan sade bir törenle hayatlarını birleştiren çiftin nikah şahitliğini ise Saner Ayar ve Cihan Çalışkantürk yaptı.

BARIŞ AKARSU MERHABA FİLMİ AĞLATTI

Genç yaşta hayata veda eden Anadolu rock müzik sanatçısı Barış Akarsu'nun yaşamını anlatan Barış Akarsu Merhaba filminin galası yapıldı

Kanyon AVM'de gerçekleştirilen galada, duygusal anlar yaşandı...

Barış Akarsu’yu canlandıran İsmail Ege Şaşmaz, senaryoyu okuduğunda çok heyecanlandığını belirterek, "Çok güzel bir hikayeydi. Mert'in eline, yüreğine sağlık. İki aylık bir çalışma sürecimiz oldu. Barış Akarsu’nun kız kardeşi Nesrin Abla ve babası Selahattin Amca ile çok güzel günlerimiz geçti. Çok duygusal anlar yaşadık. Barış'ın anısına layık olmak için çok çalıştık ve onu en güzel şekilde yansıtmaya çalıştık" ifadelerini kullandı.

Davetliler filmde gözyaşları içinde izledi…