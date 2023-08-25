Konya
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, evinde Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.
İlk yarı
5. dakikada Prib'in sol köşe gönderinden kullandığı korner atışında, Calvo'nun üzerinden atladığı topa arka direkte buluşan Soner Dikmen'in dokunuşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
7. dakikada Guilherme'nin ortasında Soner Dikmen'in kafa vuruşunda kaleci Batuhan Ahmet Şen, topu güçlükle kornere çeldi.
11. dakikada Maxim'in sağ köşe gönderinden kullandığı korner atışında Riascos'un kafa vuruşunda top direkten döndü.
29. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Maxim'in yerden vuruşunda kaleci Bernardoni topu köşeden çıkardı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 bitti.
İkinci yarı
68. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Guilherme, Cikalleshi'nin ceza sahası içinden havalandırdığı topu kafayla ağlara gönderdi: 1-0.
75. dakikada Gradel'in sağ kanattan ortasında kaleci Bernardoni'nin uzaklaştıramadığı topa yükselen Riascos'un vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
89. dakikada Robert Muric'in ara pasında kaleci Batuhan Ahmet Şen ile karşı karşıya kalan Michalak'ın şutunda top kornere çıktı.
90+4. dakikada yeşil-beyazlılar farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan hızlanan Michalak'ın ortasında Robert Muric, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.
Karşılaşma ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğüyle bitti.
AA