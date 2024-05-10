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Bayer Leverkusen ile İtalya temsilcisi Atalanta, finale yükseldi

Bayer Leverkusen ile İtalya temsilcisi Atalanta, finale yükseldi

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde program şu şekilde:

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