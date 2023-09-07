Haber: Mert Osman Erman

Bu, yurt dışında tıbbi kontroller için seyahat izni de dahil olmak üzere.

Ali Bongo, 2018'de felç geçirdi ve sağlığı, 2023 başkanlık seçimine giden yolculukta birçok kişi için büyük bir endişe kaynağıydı.

Ordu, muhalefet tarafından tartışmalı olarak kabul edilen bu seçimin galibi ilan edilmesinin hemen ardından iktidarı ele geçirdi.

Ali Bongo'yu serbest bırakma kararı, bölgesel blok Eccas ve komşu ülkelerin baskısı sonucu alındı.

Çarşamba akşamı devlet televizyonunda okunan bir bildiride askeri sözcü Albay Ulrich Manfoumbi, Ali Bongo'yu serbest bırakma kararının "sağlık durumu" nedeniyle alındığını söyledi.

"İsterse tıbbi kontroller için yurt dışına seyahat edebilir" dedi

Ali Bongo, 2009'dan beri iktidarda olan petrol zengini ülkede babasının yerine geçtiği dönemden beri iktidardaydı. Babası ülkeyi 41 yıl boyunca yönetmişti.

Darbe, Afrika ve Batı'da Fransa dahil olmak üzere geniş çapta kınandı. Gabon, Afrika Birliği'nden uzaklaştırıldı.

Darbenin hemen ardından Ali Bongo, dünya genelinde destekçilere "gürültü yapmaları" çağrısında bulunmayı başardı.

Darbe lideri Genel Brice Oligui Nguema, pazartesi günü geçici başkan olarak yemin etti. Ülkeyi sivil yönetime, özgür ve adil seçimlerden sonra döndürme sözü verdi, ancak iktidarın devrilişi için bir zaman çizelgesi vermedi.

Cunta, bu hafta başında diğer siyasi mahkumları da serbest bıraktı, bunlar arasında en güçlü sendika konfederasyonunun pro-demokrasi aktivisti ve lideri Jean Rémi Yama da vardı.