Haber: Damla Oya Erman

Bu Baryon Akustik Titreşimler veya BAO'lar, evrenin varoluşunun ilk 380 bin yılında kozmik madde içinde akıp giden hafif kırışıklıklardır. Bugün, hala takip edilebilen Büyük Patlama'nın çok az ipucundan biri oldukları için uzay biliminde popüler konular haline gelmişlerdir, ve önemli bir şekilde, astronomlar BAO'ların varlığını ölçmek için kullanabilirler, aynı zamanda evrenin genişleme hızını da ölçebilirler.

Astronomlar bu kozmik izlenimlerin dikkatle gözlemlenmesi için tarih boyunca genellikle galaksi kümelerine odaklanmışken, yeni bir çalışma yalnızca kümelerin tamamını değil, aynı zamanda galaksi şekillerini ve yönelimlerini inceleyerek gözden kaçmış bazı dalgaları koklamayı amaçlıyor. Çalışma araştırmacılarına göre, bu özellikler "umut vadeden bir kozmolojik araştırma" sunabilir ancak şimdiye kadar ihmal edilmişlerdir.

Bu boşluğu doldurmak için ekip, yaklaşık bir milyon galaksinin yönelimlerindeki garip özelliklere baktı ve bu galaksilerin ne kadar uzatıldığını inceleyerek yakındaki galaksilerin ne kadar kütleçekim kuvveti uyguladığını ortaya çıkardı. Ardından, araştırmacılar veritabanında sıradışı olarak öne çıkan daha az yoğun bir şekilde uzatılmış galaksilere odaklandılar.

"Galaksilerin olması gerektiği yerlere işaret etmedikleri, orada Baryon Akustik Titreşimlerin bulunduğu yerlerdir, çünkü bu dalgalar aynı zamanda çekim çekim noktaları olarak da hareket ederler," diye belirtti yeni çalışmanın yazarlarından biri olan İspanya'nın Córdoba Üniversitesi'nden astrofizikçi Antonio Cuesta, bir açıklamada.

BAO'nun yeni tespit yöntemi oldukça bağımsız olduğu için, araştırmacılara evrendeki galaksilerin konumlarını ve mesafelerini daha kesin bir şekilde ölçmede yardımcı olduğuna göre, bu bilgi nihayetinde evreni daha iyi haritalamak için kullanılabilir, bilim insanlarına göre.

Yeni yöntem ayrıca evrenin genişlemesi hakkında daha fazla bilgi veriyor. ki bu zaten bir başlı başına bir bulmacadır çünkü bilim insanları açıklayamadıkları bir hızda ivme kazanmaktadır. Ekibe göre, mekanizma ayrıca evrenimizde bulunan gizemli kara madde ve kara enerjinin miktarını hesaplamada da yardımcı olabilir - ki kara enerjinin aslında uzayın ivme kazanmasına somehow neden olduğu şüphelenmektedir.

Yeni çalışma, evrende BAO tespiti için atılan ilk adım değildir. Bu dönüm noktası, 2005 yılında yakındaki galaksilerin verilerini analiz ederken sinyali fark eden iki bağımsız ekip tarafından gerçekleştirilmiştir. O dönemde evrendeki BAO sinyallerinin boyutu yaklaşık 150 milyon parsek olarak bulunmuştur.

Avrupa Uzay Ajansı'nın Temmuz ayının başlarında kara madde ve kara enerjiyi aramak için fırlatılan Euclid teleskobunun hedeflerinden biri, evrenin çeşitli bölgelerinde bu sinyallerin en azından bazılarını ölçmektir.