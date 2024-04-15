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64. dakikada Corendon Alanyaspor 10 kişi kaldı. 46. dakikada ilk sarı kartını gören Leroy Fer, 18 dakika sonra Barış Alper Yılmaz'a yaptığı faulün ardından hakem Cihan Aydın tarafından ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

61. dakikada sarı-kırmızılı takım farkı 2'ye çıkardı. Mertens'in pasında ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Ziyech'in sert ve düzgün şutunda, meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın sağından filelerle buluştu: 0-2.

25. dakikada Kerem Demirbay'ın pasında ceza alanı sağ çaprazda topla buluşan Abdülkerim Bardakcı'nın kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdiği pozisyonun öncesinde bu futbolcunun Balkovec'e faul yaptığına karar veren hakem Aydın, golün geçerli olmadığına işaret etti.

19. dakikada Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, yardımcı hakeme itirazları sonrası maçın hakemi Cihan Aydın tarafından kırmızı kartla saha kenarından gönderildi.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Corendon Alanyaspor ile Galatasaray Alanya Oba Stadı'nda karşılaştı.

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