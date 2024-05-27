Galatasaray Lisesi'nin girişinde taraftarı selamlayan sarı-kırmızılı oyuncular sonrasında okulun önündeki otobüsle stada doğru hareket etti. Galatasaraylı taraftarlar, oyuncuların bulunduğu otobüsünün etrafını sardı ve takımları lehine tezahüratlar yaptı.

Galatasaray Lisesi'nin önünden üstü açık otobüsle stada hareket eden oyuncular; Osmanbey, Şişli, Mecidiyeköy, Büyükdere Caddesi'nden geçip RAMS Park'a ulaştı.

Futbolcular, yol boyunca şampiyonluğu şarkılarla doyasıya yaşadı ve yolda kendilerine eşlik eden taraftarların tezahüratına katıldı.