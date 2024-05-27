Galatasaray Lisesi'nin girişinde taraftarı selamlayan sarı-kırmızılı oyuncular sonrasında okulun önündeki otobüsle stada doğru hareket etti. Galatasaraylı taraftarlar, oyuncuların bulunduğu otobüsünün etrafını sardı ve takımları lehine tezahüratlar yaptı.

 

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Galatasaray Lisesi'nin önünden üstü açık otobüsle stada hareket eden oyuncular; Osmanbey, Şişli, Mecidiyeköy, Büyükdere Caddesi'nden geçip RAMS Park'a ulaştı.

Futbolcular, yol boyunca şampiyonluğu şarkılarla doyasıya yaşadı ve yolda kendilerine eşlik eden taraftarların tezahüratına katıldı.

Kaynak: AA