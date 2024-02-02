Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, genç futbolcuyla 2027 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Ali Turap Bülbül, bu sezon A takımı formasıyla 2 Trendyol Süper Lig ve bir Ziraat Türkiye Kupası maçına çıktı.Kaynak: AA
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, genç futbolcuyla 2027 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Ali Turap Bülbül, bu sezon A takımı formasıyla 2 Trendyol Süper Lig ve bir Ziraat Türkiye Kupası maçına çıktı.Kaynak: AA
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