Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, genç futbolcuyla 2027 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

İlk yarı sonucu: MKE Ankaragücü 0 - Sivasspor 0 İlk yarı sonucu: MKE Ankaragücü 0 - Sivasspor 0

Ali Turap Bülbül, bu sezon A takımı formasıyla 2 Trendyol Süper Lig ve bir Ziraat Türkiye Kupası maçına çıktı.

Kaynak: AA