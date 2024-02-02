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MKE Ankaragücü, sezon başında transfer ettiği Polonyalı kaleci Rafal Gikiewicz'le yollarını ayırmıştı.

Ligde bu sezon 12 maçta forma giyen Ertaç, kalesinde 9 gol gördü.

Ertaç Özbir , Süper Lig'de Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği ve son olarak Adana Demirspor formaları giydi.

Sarı-lacivertli kulüp, Adana Demirspor'la sözleşmesini karşılıklı sonlandıran 34 yaşındaki kaleciyle 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. MKE Ankaragücü , Türkiye Futbol Federasyonuna transferini bildirdiği deneyimli file bekçisinin lisansını da çıkardı.

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