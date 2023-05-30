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Müsabakayı 4-1 kazanan Galatasaray, ligin bitimine iki hafta kala şampiyon luğunu ilan etti.

78. dakikada Galatasaray bir gol daha buldu. Kerem Aktürkoğlu'nun sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahasında topla buluşan Oliveira'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-4.

73. dakikada Galatasaray iki farklı üstünlüğü yakaladı. Kerem Aktürkoğlu'nun ara pasına hareketlenen ve ceza sahasına girmeden kaleci Gökhan Akkan'ı çalımlayan Barış Alper Yılmaz'ın boş kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu: 1-3.

51. dakikada Hanousek'in sol korner çizgisinden yaptığı ortasında ceza sahasında topla buluşan Emre Kılınç'ın kafa vuruşunda, kaleci Muslera meşin yuvarlağı yatarak kurtardı.

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44. dakikada Taylan Antalyalı'nın pasıyla ceza sahası sol çaprazına yakın bir noktada topla buluşan Zahid'in plase vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarptı.

21. dakikada Mertens'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan İcardi'nin vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı yatarak kontrol etti.

15. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Zahid'in şutunda kaleci Muslera, meşin yuvarlağı son anda çeldi. Ceza sahasında topu önünde bulan Sowe'nin vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Muslera bir kez daha kurtardı.

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