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90+3. dakikada kazanılan faul atışında Hajrodinovic'in şutunda kaleci Tarık Çetin, topu direk dibinde çelmeyi başardı. Da Costa'nın önünde kalan topa ikinci kez vuruşunda bu kez direğe çarpan top auta çıktı.

75. dakikada Olawoyin'in sol çaprazda iki rakibinden sıyrıldıktan sonra yaklaşık 25 metreden sert şutunda, yan direğe vuran top oyun alanına geri döndü.

37. dakikada kazanılan faul atışında Hajrodinovic'in sağ taraftan ceza sahası içerisine ortasında, Hojer'in ters vuruşunda iyi yer tutan kaleci Tarık Çetin, yatarak filelere gitmekte olan topu önledi.

17. dakikada Hojer'in sol taraftan ceza sahası arka direğe ortasında Mocsi, sol ayak içi plase ile topu penaltı noktasına indirdi. Akintola'nın vuruşunda filelere gitmekte olan top, savunma oyuncusuna çarparak oyun alanına geri döndü.

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