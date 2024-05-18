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67. dakikada Kayserispor kalecisi Onurcan Piri'nin hatalı pası ile topu önünde bulan Oğulcan Ülgün'ün ceza sahası dışından kaleye gönderdiği top kalecide kaldı.

64. dakikada Kayserispor gole yaklaştı. Cardoso'nun sol kanattan yaptığı ortaya Gökhan Sazdağı'nın yerden sert şutunda, meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına geri döndü.

Öte yandan, iki takım oyuncuları birlikte "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" yazılı pankart ile sahaya çıktı.

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33. dakikada Kayseri ekibi öne geçti. Rakibinden sıyrılan Cardoso'nun pasıyla ceza sahasında kaleci Slowik ile karşı karşıya kalan Mane'nin yerden vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

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