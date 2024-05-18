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90. dakikada Gaziantep FK tekrar üstünlüğü sağladı. Ceza sahasındaki İlker Karakaş meşin yuvarlağı arkasındaki Jevtovic'e verdi. Bu futbolcu çektiği şutla topu kaleci Sirigu'nun sağından ağlara gönderdi: 2-1.

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