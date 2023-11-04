Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Buruk, kazandıkça moral bulduklarını dile getirerek, "10 maçlık bir seri oldu. Bugün maç beklediğimiz gibi oldu. Rakibimizin de oyunu beklediğimiz gibiydi. İlk yarıda 1-0'ı bulduk. Oyun olarak ilk yarı, ikinci yarıya göre daha iyiydik. Birkaç maçtır ikinci yarı başlangıçlarımız, ilk yarılar gibi olmuyor. Bu, çözmemiz gereken şeylerden biri. İkinci yarıda ikinci golü de bulduk. Ancak çok erken bir gol yedik. Bence yine bitiricilik anlamında çok olumlu şeyler yapmadık. İkinci yarı top kayıpları çok fazla oldu. Oyuncu değişiklikleri sonrası daha olumlu bir etki bekliyorduk." ifadelerini kullandı.

Müsabakada Hakim Ziyech'i belli bir süre oyunda tutma planlarını yerine getirdiklerini aktaran Okan Buruk, kaleci Fernando Muslera'nın sakatlığının da kendilerini etkilediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Oyunun sonuna kadar hem bizim hem de Kasımpaşa'nın gol arayışları oldu. Günün sonunda 2-1'lik bir galibiyet. Benim isteğim bu maçların skor olarak bizim lehimize daha iyi bir şekilde bitmesi ve oyunumuzu 90 dakikaya yaymamız. Bazen oyuncularda idare etme içgüdüsü oluşuyor. Bir sonraki maçı düşünüyorlar. Sakatlanmamayı düşünüyorlar. Belki çok fazla maç yükü binen oyuncular oldu. Çok zorlu bir ligde devam ediyoruz. Hep kazanmak zorundayız. Rakibimiz kazanıyor. Biz kazanarak devam ediyoruz. O yüzden fazla oyuncu değişikliği yapamıyoruz. Bugün ilk defa Nelsson'u Sanchez ile oynattık. Abdülkerim Bardakcı'yı da sol bekte görevlendirdik. Tabi orijinal yeri değil. Çok da severek oynadığı bir yer değil. Bugün genel olarak elinden geleni yapmaya çalıştı. Günün kazananı attığı iki golle Zaha'ydı. Uzun zamandır onu en iyi duruma getirmeye çalışıyorduk. Bugün bence performans olarak da bizim için önemli iş yaptı. Icardi'ye de ayrı parantez açmam gerekiyor. Antrenman yapmadan, bireysel antrenmanlarla, iğne olarak maçlara çıkıyor. Saha içinde takımın başında olması, yanında olması bizim için çok önemli. Ona da bu anlamda teşekkür etmek istiyorum."

Duran toplardan skor üretme anlamında geçen sezona göre daha iyi olduklarını aktaran Buruk, Kasımpaşa maçında duran toptan gol yemelerine üzüldüğünü aktardı.

"En az hata yapan da şampiyonluğu kazanacak"

Okan Buruk, Fenerbahçe ile yaşadıkları zirve yarışıyla ilgili bir soru üzerine, şöyle konuştu:

"Bugün öne geçtik. İnsanların aklına yerleşen görüntü, iki takım da puan kaybetmeyecek, kendi aralarındaki maç belirleyecek gibi. Ama bence lig çok uzun. Deplasmanlar, zorlu maçlar, sakatlıklar olacak. Şampiyonlar Ligi ile birlikte ağır bir fikstürden geçiyoruz. Buraları kazanarak geçmek bizim için çok önemli. Fenerbahçe Konferans Ligi'nde oynuyor. Fenerbahçe orada biraz daha rotasyon yapabiliyor. Onlar için şans. Biz iki tarafı da neredeyse aynı oyuncularla oynuyoruz. İnşallah Türk takımlarının hepsi şubat sonu ve mart başı gibi Avrupa'da olur. Kazanarak gitmek önemli. Bu zorlu dönemi güçlü bir şekilde geçiyoruz. Yine bir rekor var Galatasaray adına. Amacımız ligde kazanarak devam etmek, rakibimizin de hata yapmasını beklemek. Ama çok uzun bir sezon bizi bekliyor. Herkes maç kaybedecek, herkes hata yapacak. En az hata yapan da şampiyonluğu kazanacak."

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kazanma alışkanlığı yakaladığını aktaran Buruk, "Galatasaray ile Fenerbahçe kazanma alışkanlığını yakaladıkça saha içinde daha iyi işler yapıyor. Oyun, skor ve puan olarak iki takımın yukarıya gidişi var. Birçok maç oynanacak. Maçlar oynandıkça rakiplerin iki takıma karşı oynadığı oyunlar da değişecek. Burada her hocaya saygı duyuyorum. Herkesin oyun dizilişi, duruşu, anlayışı farklı. İki büyük takım kazandıkça, genel olarak baktığımızda büyük takımlara karşı mental olarak oyuna daha korkarak başlayan takımlar oluşmaya başlıyor." şeklinde görüş belirtti.

"Dileğim Muslera'nın kontrollerinde bir şey çıkmaması"

Okan Buruk, yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemeyen kaleci Fernando Muslera'nın durumuyla ilgili takım doktoru Yener İnce ile görüştüğünü belirterek, "Dirseğinde bir çıkma oldu ve tekrar yerine oturtuldu. İnşallah önemli bir hasar oluşmamıştır. Hiçbir olmadan devam edebilir, az hasarla devam edebilir. Bu hastane kontrollerinden sonra belli olacak. Takım kaptanımız hem kişilik hem de oyuncu olarak bizim için önemli. Kötü senaryolar için de Günay gibi çok önemli bir kalecimiz var. Bu ligi iyi bilen tecrübeli bir kaleci. O da çok güvendiğimiz bir oyuncu. Dileğim Muslera'nın kontrollerinde bir şey çıkmaması." diye konuştu.

Tecrübeli teknik adam, Angelino'nun performansıyla ilgili bir soru üzerine, "Sözleşme detaylarını bilmiyorum. Oyuncuları teknik olarak değerlendiriyorum. Ben performansa göre oyuncuları değerlendirmek istiyorum. Bizde uzun maç süreleri aldı. Ondan beklentimizi karşılamasını bekliyoruz. Çalışma ve profesyonellik olarak değerli bir oyuncu. Yeni bir takıma yeni bir ülkeye geldi, bu konuda zorluklar olabiliyor. Büyük takımlarda oynamak çok zordur. Galatasaray etkileşimi, takipçisi çok fazla bir takım. Çalışıyor biz de ona göre değerlendirme yapacağız." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk, sol bek, orta saha ve forvet bölgesinde zaman zaman yaşadıkları sıkıntıların sorulması üzerine, şunları dile getirdi:

"Amacımız en iyi 22'yi oluşturabilmekti. Yaptığımız transferler önemli oyuncular. Onların performanslarını yükseltmeye çalışıyoruz. Kadromuzu geç tamamladık. Oynayıp gelen, oynamayıp gelen oyuncular var. Kış transfer dönemi için kasım ve aralık aylarını da doğru bir şekilde geçmemiz lazım. Ondan sonra net bir karar vermek gerekecek. Belki başka mevkiler için de olabilir. Genel olarak beklentilerimiz daha yüksek. Bu oyunculardan da beklentimiz daha yüksek. Benim işim de bunları en iyi hale getirebilmek. Az süre verdiğimiz oyuncular da var. Ligde öyle bir yarış var ki çok fazla risk almadan kazanarak gitmek zorundasınız. Her maça en iyi 11 ile çıkmaya çalışıyoruz. Ocak ayında bir de Afrika Kupası var. Bizim takımdan da Zaha, Ziyech ve Bakambu'nun gitme potansiyeli var. Bir de o yandan değerlendireceğiz ve daha net bir karar vereceğiz."