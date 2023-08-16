Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 19 Ağustos Cumartesi günü oynanacak Galatasaray - Trabzonspor maçında Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

Roma, Arjantinli futbolcu Leandro Paredes'i transfer etti

Roma, Arjantinli futbolcu Leandro Paredes'i transfer etti

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.