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UEFA'nın internet sitesindeki bilgiye göre, kadroda yer alan futbolcular şöyle:

Sarı-kırmızılı futbol takımında yeni sezon öncesi transfer edilen İspanyol oyuncu Angelino ile milli futbolcu Halil Dervişoğlu da 25 kişilik kadroya dahil edildi.

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