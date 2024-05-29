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Dursun Özbek başkanlığındaki listede şu isimler yer alıyor:

Daha sonra yönetim kurulu, denetleme kurulu, sicil kurulu ve disiplin kurulunda yer alan üyelere mazbataları sunuldu.

Sarı-kırmızılı kulüpte üst üste 2, toplamda ise 3. kez başkan seçilen Dursun Özbek 'e mazbatasını genel kurul divan başkanı Hikmet Can Koyuncuoğlu verdi.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta gerçekleştirilen törende, olağan seçimli genel kurul divan heyeti mazbataları takdim etti.

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