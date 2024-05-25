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Başkan adaylarının yönetim kurulu asıl ve yedek listeleri şöyle:

Genel kurul üyeleri Dursun Özbek için kırmızı, Süheyl Batum için de sarı renkte basılan oy pusulalarını kullanacak.

Galatasaray'ın olağan genel kurulunda, mevcut başkan Dursun Özbek ile anayasa profesörü ve siyasetçi Süheyl Batum yarışıyor.

Kongre üyelerinin oylarını kullanabilmeleri için Galatasaray Lisesi'nde 20 sandık kuruldu. Oy kullanma işlemi, saat 15.00'te sona erecek.

Genel kurulda, 10 bin 290 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.

Divan heyetinin oluşturulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede, sandık kurullarının oluşturulmasına geçildi.

Sarı-kırmızılı kulübün 104. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi'nde yapılıyor. Yeterli çoğunluğun aranmadığı genel kurulda, kongre divan başkanlığına iki adayın ortak teklifi ve oy birliğiyle Hikmet Koyuncuoğlu seçildi.

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