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Galatasaray ile SOCAR arasında tüm branşları kapsayan sponsorluk anlaşması imzalandı

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam edecek.

Fernando Muslera, Sergio Oliveira ve Yunus Akgün, takımdan ayrı bireysel çalışmalar yaptı.

Sıcak ve nemli havadaki idmanda bazı oyuncuların zorlandıkları görüldü.

Antrenmanda daha sonra futbolcular, tam sahada 20 tur tempolu koştu.

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