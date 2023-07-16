Graz

Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında kamp yapan sarı-kırmızılıların sabah antrenmanı basın mensuplarına açık tutuldu.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından geniş alanda top kapma ve saklama üzerinde durdu.

Yarım sahada oynanan çift kale maçla tamamlanan antrenmanda, Okan Buruk'un futbolculara yaptığı uyarılar dikkati çekti.

Macaristan ekibi Csakvar ile dün oynanan maçta uzun süre görev alan oyuncular antrenmanda yer almazken, kas ağrısı olan Sergio Oliveira ise takımdan ayrı bir çalışma gerçekleştirdi.

Kampı ziyaret eden Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile bazı yöneticiler de antrenmanı takip etti.

Galatasaray, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

AA