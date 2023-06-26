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Galatasaray'ın, Avusturya'daki maç programı (TSİ) şu şekilde:

"Takımımız Graz'dan kara yoluyla Bad Waltersdorf kasabasına geçerek çalışmalarına başlayacak. 18 Temmuz'a dek Avusturya’da birinci etap kamp çalışmalarını sürdürecek olan Galatasaray , üç hazırlık maçı oynayacak."

Açıklamada takımın, 8 Temmuz Cumartesi günü Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla Avusturya'nın Graz kentine hareket edeceği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de 2023-2024 sezonu öncesi takımın Avusturya'da yapacağı birinci etap hazırlık kampı programının belli olduğu belirtildi.

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