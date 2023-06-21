İstanbul

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının yeni sezonundaki 2. eleme turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapılan kura çekimiyle belirlendi.

Türkiye'yi "Devler Ligi"nde temsil edecek sarı-kırmızılı ekibin bu turdaki rakibi, Litvanya'nın Zalgiris Vilnius ile Kuzey Makedonya'nın Struga takımları arasındaki eşleşmenin galibi olacak.

İlk maçlar 25-26 Temmuz, rövanşlar ise 1-2 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Sarı-kırmızılı ekip, eşleşmede ilk maça deplasmanda çıkacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu eşleşmeleri şöyle:

Zalgiris Vilnius (Litvanya) / Struga (Kuzey Makedonya)-Galatasaray

Ballkani (Kosova) / Ludogorets (Bulgaristan) - Olimpija Ljubljana (Slovenya) / Valmiera (Letonya)

Rakow Czestochowa (Polonya) / Flora Tallinn (Estonya) - Lincoln Red Imps (Cibraltar) / Karabağ (Azerbaycan)

Klaksvik (Faroe Adaları) / Ferencvaros (Macaristan) - Hacken (İsveç) / The New Saints (Galler)

HJK Helsinki (Finlandiya) / Larne (Kuzey İrlanda) - Molde (Norveç)

Shamrock Rovers (İrlanda) / Ön elemeden gelen takım - Kopenhag (Danimarka)

Farul Constanta (Romanya) / Sheriff Tiraspol (Moldova) - Hamrun Spartans (Malta) / Maccabi Haifa (İsrail)

Aris Limassol (Güney Kıbrıs Rum Kesimi) - Partizani (Arnavutluk) / BATE Borisov (Belarus)

Urartu (Ermenistan) / Zrinjski (Bosna Hersek) - Slovan Bratislava (Slovakya) / Swift Hesper (Lüksemburg)

GNK Dinamo (Hırvatistan) - Astana (Kazakistan) / Dinamo Tiflis (Gürcistan)

Dnipro-1 (Ukrayna) - Panathinaikos (Yunanistan)

Servette (İsviçre) - Genk (Belçika)

AA