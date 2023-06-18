Samsun

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu dördüncü hafta maçında yarın A Milli Takım'la Samsun'da karşılaşacak Galler Milli Takımı'nın teknik direktörü Rob Page, "Bazı maçlarda yıkılmaz bir savunma hattı yaptık, Türkiye maçında da bunu göstermek istiyoruz. Böyle olursa bizim için güzel bir geri dönüş olabilir." dedi.

Page, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, 4-2 mağlup oldukları Ermenistan maçının ardından oyuncuları dinlediklerini ve söylenmesi gerekenleri de ifade ettiklerini aktardı.

Türkiye maçı için hazırlıklarını yaptıklarını anlatan Page, "Bütün maçlarda oyun planımız bazen tutmayabiliyor. Ancak referans olarak gösterdiğim Hırvatistan ve Letonya maçları. Bu maçlarda iyi bir performans göstermiştik. Buna dikkat ederek bundan sonrası için 'neden olmasın' diyoruz. Türkiye maçında da bu 2 maçı referans alarak gücümüzü ortaya koymak istiyoruz. Şu anda takımımız genç oyunculardan oluşuyor. Geçiş sürecindeyiz. Kendimizi bulmaya çalışıyoruz. Buna bir şans olarak bakıyoruz ve gelişmeye devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Page, Türkiye karşısında Moore ve Davies'in oynamayacağına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bunlar önemli eksikler. Bu oyuncular planımızın bir parçasıydı. Bazı şeyler kontrol dışında kalıyor. Yeni bir plan ve oyuncu seçimi ile bunu kapatmaya çalışacağız. Pozitif bir reaksiyon vermek istiyorum. Dayanıklı bir takıma sahibiz. Hırvatistan ile oynadığımız maçın referans alınmasını istiyoruz. Geçişte olan bir takımız. Dünya Kupası’ndaki kadromuz daha tecrübeliydi. Şu anda gençlere de bu fırsatın sunulması ve onların da kendini bu tarz platformlarda göstermesi gerekiyor. Bazı maçlarda yıkılmaz bir savunma hattı yaptık, Türkiye maçında da bunu göstermek istiyoruz. Böyle olursa bizim için güzel bir geri dönüş olabilir."

AA