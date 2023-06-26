İSTANBUL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dün bir televizyon programında gazeteci Merdan Yanardağ’ın bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan hakkında açıklamaları nedeniyle “Suçu ve Suçluyu Övme” ve “Terör Örgütü Propagandası Yapmak” suçlarından resen soruşturma başlattı.

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın, PKK lideri Abdullah Öcalan hakkında söylediği sözler nedeniyle kanal hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı.

Ne Olmuştu?

Merdan Yanardağ dün Tele1’deki bir programda Abdullah Öcalan’ın tecritinin kaldırılması gerektiğini söylemişti.

Yanardağ,“İmralı’ya baktığımız zaman, 70 yaşını geçmiş bir Abdullah Öcalan ve kabul etmek gerekir ki çok uzun süredir, 25 yıldır kesintisiz hapiste ve tecritte olan bir kişiden söz ediyorum" demişti.

Yanardağ, açıklamasının devamı şöyle:

“Türkiye’de en uzun süre yatan siyasi mahkumdur. Normal infaz yasaları geçerli olsa aslında serbest bırakılması gerekiyor, ev hapsi vs. Abdullah Öcalan’a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri yoktur. Kaldırılması lazım. Biz görmüyoruz, duymuyoruz, tartışamıyoruz. O izliyor mu izlemiyor mu bilmiyoruz"

“Ama orada elinde rehin olarak tutmuşsun, adamla pazarlık yapıyorsun. Onun üzerinden tehdit savuruyorsun. Ailesiyle bile görüşemiyor, avukatlarıyla görüşemiyor. Böyle bir infaz düzeni olabilir mi? Abdullah Öcalan hafife alınacak birisi değil. Neredeyse cezaevinde filozof oldu çünkü okumaktan başka bir şey yapmıyor. Siyaseti doğru okuyan, doğru göre, doğru çözümleyen son derece zeki birisidir.“

HABER:MERVE ELÇİ