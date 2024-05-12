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Karşılaşmada başka gol olmayınca Gaziantep FK, maçtan 6-1 üstün ayrılan taraf oldu.

67. dakikada Gaziantep FK, 4'üncü golü buldu. Savunmadan dönen topla buluşan Mustafa Eskihellaç'ın ceza sahası çizgisinden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-4

59. dakikada Djilobodji ile Mendoza arasındaki mücadelede Mendoza yerde kalınca hakem Abdulkadir Bitigen önce penaltı noktasını gösterdi. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu monitörden izleyen hakem Abdulkadir Bitigen, penaltı kararını iptal etti.

51. dakikada savunmanın arkasına sarkan Dragus'tan önce kalesini terk eden Magomedaliyev, göğsüyle müdahale ederek topu uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 3-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

33. dakikada Gaziantep FK tekrar öne geçti. Maxim'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Markovic, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2

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