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Güneydoğu temsilcisi, Selçuk İnan yönetiminde çıktığı maçların 5'inden galibiyetle ayrılırken, 1'inde berabere kaldı, 4'ünü ise kaybetti.

Mauro Icardi: Gol kralı olmak çok mutluluk verici

Mauro Icardi: Gol kralı olmak çok mutluluk verici

Devam eden haftada Yukatel Adana Demirspor'u 6-1 yenen kırmızı-siyahlı ekip, 37. haftada VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup etti. Güneydoğu temsilcisi, son haftada ise Siltaş Yapı Pendikspor'u 1-0 yenerek puanını 44 yaptı.

Ligin 35. haftasında evinde karşılaştığı Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalan Gaziantep FK , söz konusu haftayı 35 puanla 17. sırada ve düşme potasında bitirdi.

Kırmızı-siyahlı takım, istikrarsız bir grafik çizdiği ve genelde alt sıralarda yer aldığı sezonda ligde kalarak taraftarlarını sevindirdi.

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