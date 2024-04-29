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Gaziantep FK'de ayrıca Dragus, Nita, Bikel, Ertuğrul Ersoy, Ogün Özçiçek ve Arda Kızıldağ, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Gaziantep FK, dünkü karşılaşmadan da puansız ayrıldı.

İnan yönetimindeki ilk mücadelesinde Beşiktaş'ı yenen Gaziantep FK, sonrasında Çaykur Rizespor, Corendon Alanyaspor ve MKE Ankaragücü'ne yenildi, Kasımpaşa'yı ise yendi.

Gaziantep FK, Dragus'un gol attığı müsabakalarda sadece Trabzonspor'a karşı mağlubiyetler yaşadı.

Ev sahibi takım, 50. dakikada Onuachu'un attığı golle farkı bire indirdi. Ardından 65 (Bardhi), 66 (Onuachu) ve 69. (Onuachu) dakikalarda kalesini gole kapatamayan kırmızı-siyahlı ekip, karşılaşmadan 4-2 mağlup ayrıldı.

Trabzonspor karşılaşmasına iyi başlayan Gaziantep ekibi, 12. dakikada Sorescu ve 21. dakikada Dragus'un ayağından bulduğu gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Gaziantep temsilcisi, dün Trabzonspor'a 4-2 yenilerek oynadığı son 5 karşılaşmada sadece bir galibiyet yaşayabildi.

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Ligin 29. haftasında taraftarı önünde Beşiktaş'ı 2-0 yenen kırmızı-siyahlı ekip, devam eden haftalarda Çaykur Rizespor'a 3-1, Corendon Alanyaspor'a 3-0, MKE Ankaragücü'ne 3-1 yenildi, Kasımpaşa'yı ise 2-0 mağlup etti.

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