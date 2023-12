Gaziantep

Ligin B Grubu'nda mücadele eden ve geride kalan 6 maçı da kazanıp zirvede yer alan Gaziantep Gençlik Spor, şampiyonluk kupasını kente getirmenin planlarını yapıyor.

Başantrenör Ali Bağcı, Gaziantep'in bir spor şehri olduğunu ve her kulvarda kent takımlarının üst liglerde olması gerektiğini ifade etti.

Kentin uzun yıllardır Efeler Ligi'nde temsilcisinin olmadığını hatırlatan Bağcı, şöyle devam etti:

"İlk olarak hedefimiz play off'a kalmak. Buradaki final etabını geçerek Efeler Ligi'ne çıkmak istiyoruz. Doğru oyuncularla doğru zamanda lige başladık. Lige başlarken yerel yönetimler bize ciddi anlamda destek oldu. Sezona iyi bir giriş yaptık. 6 maçta 6 galibiyet aldık. Namağlup finale kadar gitmek istiyoruz. Elimizden gelenin en iyisi yapıyoruz. Burada tam bir aile ortamı var huzur içinde çalışıyoruz. İnşallah nisan ayında buraya kupayla döneceğiz."

Kaptan Tarakçı: "Kent ve bizler başarıya açız"

Takım kaptanı Oğuzhan Tarakçı da takımın tamamen şampiyonluğa kilitlendiğini ve herkesin bu bilinçte olduğunu ifade etti.

Gaziantep'e şampiyonluğun yakıştığını dile getiren Tarakçı, "Bu sene kentin Efeler Ligi hasretini sonlandıracağız. Bundan takım adına çok eminim. Takımımız inanılmaz çalışıyor ve karakterli oyunculara sahip. Çok iyi bir aileyiz, bu bizim için çok önemli. Onun için diğer takımlardan iki gömlek daha üstün olduğunu hissediyoruz. Kent ve bizler başarıya açız." diye konuştu.

Sencer Ürer: "Namağlup ilerlemek çok güzel bir duygu"

Takım smaçörlerinden Sencer Ürer ise namağlup zirvede yer almanın kendilerine gurur verdiğini söyledi.

Her maça kazanma parolasıyla çıktıklarını belirten Ürer, "Hedefimiz ilk olarak play-off sonrasında ise şampiyonluk. Gaziantep halkına Efeler Ligi'nde bir takım seyrettirmek istiyoruz. Hepimiz bunun için buradayız. Takım olarak iyi ortamı bozmadan ilerlemek istiyoruz. Namağlup ilerlemek çok güzel bir duygu. Çünkü her maça mutlak kazanma parolasıyla çıkıyoruz ve bundan sonra da öyle devam edeceğiz. Taraftarın desteği bizim için çok önemli ve onları her maçta yanımızda görmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.