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Bölgede güvenlik önlemi anlamı alan jandarma ekipleri de yangına müdahale ederek alevlerin başka bölgelere yayılmasını önledi.

Yaklaşık 5 dönümlük alandaki çınar, çam ve kavak ağaçlarının bulunduğu bölgede etkili olan yangına, 4 itfaiye aracı, 3 su tankeri ile çok sayıda yangın söndürme işçisiyle müdahale edildi.

Bir havayolu şirketi kabin memuru, iltica talebiyle Hollanda'ya sığınıyor

Bir havayolu şirketi kabin memuru, iltica talebiyle Hollanda'ya sığınıyor

Belkıs mevkiindeki ormanlık alanda çıkan yangın dolayısıyla bölgeye Gaziantep Orman Bölge İşletme Müdürlüğü, Gaziantep İtfaiyesi ve Nizip Belediyesi ekipleri sevk edildi.

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