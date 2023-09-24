Gaziantep

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Yumrutaş, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerden her anlamda etkilendiklerini söyledi.

Depremden kısa süre sonra toparlandıklarını ve TEKNOFEST'e katılacak öğrencileri bir araya getirdiklerini belirten Yumrutaş, öğrencilerin barınmadan atölyeye kadar tüm ihtiyaçlarının karşılandığını ifade etti.

Yumrutaş, öğrencileri motive etmek için üniversite olarak ciddi emek harcadıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Depremde bizler ve öğrencilerimiz dahil olmak üzere herkes sarsıldı. Gaziantep'i çoğu öğrencimiz terk etti. Kısa sürede bu öğrencilerimizi tekrar davet ederek güvenli binalarda, laboratuvarlarda, atölyelerde onlara yer ayırarak, imkan sağlayarak projelerine odaklanmalarını sağladık. Öğrencilerimizin ne gibi ihtiyaçları varsa bunları tedarik ettik. Öğrencilerimiz de gerçekten çok güzel emek verdiler. Özveriyle çalıştılar, bu projeleri gerçekleştirdiler."

"Bu öğrencilerimiz ülkemizin ihtiyacı olan bilimsel çalışmalara katkı veriyor"

Yumrutaş, öğrencilerin bu yıl aldıkları ödüllerin geçmiş yıllardaki ödüllerden farklı olduğunu dile getirdi.

Kendilerine her yıl daha büyük hedefler koyduklarını kaydeden Yumrutaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yılki yarışmaya toplamda 335 öğrenciyle katıldık. 22 takımımız finale kaldı. 2 birincilik ve 2 ikincilik olmak üzere toplam 10 ödül aldık. Çağdaş Roket Takımımız, Türkiye birincisi oldu. Öğrencilerimiz depreme rağmen çalıştılar, gayret ettiler, projeleri bırakmadılar. Bu ödüllerin arkasında büyük bir emek yatıyor. Dolayısıyla öğrencilerimiz de bu destekleri karşılıksız bırakmadılar. Üniversitemizi en iyi şekilde temsil ettiler. Bu öğrencilerimiz çalıştıkça biz de arkalarında durmaya devam edeceğiz. Desteklerimiz devam edecek. Asla bu öğrencilerimizi tek başına bırakmayacağız. Çünkü bu öğrenciler bizim ülkemizin geleceğidir. Bu öğrencilerimiz ülkemizin ihtiyacı olan bilimsel çalışmalara katkı veriyor."

GAÜN Uçak ve Uzay Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Safa Aslan ise son 3 yıldır TEKNOFEST yarışmalarında aktif olarak yer aldığını anlattı.

Bu yıl insansız hava araçları üzerine bir yarışmaya katıldıklarını aktaran Aslan, depreme rağmen arkadaşlarıyla iyi motive olduklarını belirtti.

Aslan, yarışmaya kısa süre kala depremin meydana geldiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Şubat ayı yarışmalara çok az bir sürenin kaldığı bir aydır. Biz de raporlama aşamasındaydık. Depremin ardından eğitim ve öğretim tamamen durmasına rağmen üniversitemiz bizlere bütün kapıları açtı, projelerimizi geliştirmek için bütün atölyeleri açtı. Maddi desteklerine devam etti. Barınma ihtiyaçlarımıza kadar güvenli ortamlarda barınabilmemiz için bu desteklerini sürdürmeye devam etti. Biz de neticesinde daha da fazla çalışarak güzel sonuçlar elde ettik. Gaziantep Üniversitesi olarak bu sene TEKNNOFEST'te yine ciddi ödüller aldık, birincilikler elde ederek üniversitemizi en iyi şekilde temsil ettik."

AA