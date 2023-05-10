KUDÜS AA- İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne düzenlediği ve 15 Filistinlinin öldürüldüğü saldırıların ardından, Filistinli direniş örgütlerinin roket saldırısı ile misillemede bulunma ihtimaline karşı Gazze çevresindeki İsrail yerleşimlerinde teyakkuza geçildi.İsrail savaş uçaklarının, abluka altındaki Gazze Şeridi’ne hava bombardımanı ve top atışlarıyla düzenlediği saldırılarda, çoğu kadın ve çocuk 13 Filistinlinin ölümünün ardından Gazze’de ve İsrail’in güney bölgelerinde gerilim tırmanıyor.

Filistin İslami Cihad Hareketi’nin, İsrail saldırılarında üst düzey 3 isminin de öldürülmesi üzerine “karşılık vereceğini” duyurması, Gazze çevresindeki İsrail beldelerinde tedirginlik yarattı.

Askeri hareketliliğin yaşandığı bölgedeki AA muhabirinin gözlemlerine göre, İsrail ordusu sınır bölgelerine tank sevkiyatında bulundu.

Ayrıca, Filistinli direniş gruplarının Gazze’den yapması beklenen roket saldırılarına karşı “Demir Kubbe” adlı hava savunma sistemleri aktif hale getirildi.

Gazze’ye yakın Sderot, Usdud ve Askelan gibi kent ve beldelerde bazı yollar trafiğe kapatılırken, İsraillilerin olası bir saldırıdan korunmaları için sığınaklar açıldı.

Öte yandan Haaretz’e göre, bölge sakini 2 binden fazla İsrailli, İsrail ordusunun hava saldırılarına karşılık Filistinli grupların roket ateşinden korkarak Gazze Şeridi çevresindeki evlerini terk etti.

Yerel belediyelerin de binlerce kişiyi tahliye etmeye hazırlandığı kaydedildi.

Sderot belediyesinin, masrafları devlet tarafından karşılanmak üzere, otellere taşımak için yaklaşık 4 bin 500 bölge sakiniyle temasa geçtiği aktarıldı.

Netanyahu: Her türlü olasılığa hazırız

Öte yandan, İsrail Hükümeti basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Binyamin Netanyahu, İsrail ordusunun Gazze'ye saldırısı üzerine ilgili bakanlar, komuta kademesi ve güvenlik otoritelerinin katılımıyla düzenlenen güvenlik kabinesi toplantısının açılışında konuştu.

Netanyahu, gece saatlerinde "Kalkan ve Ok" isimli askeri operasyonu başlattıklarını ve İslami Cihad'ın üç lider ismini öldürdüklerini kaydetti.

Öldürdükleri üç ismin Gazze'den İsrail'e atılan roketler ve işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırılardan sorumlu olduğunu ileri süren Netanyahu, geçen hafta İsrail'e atılan roketlerin ardından Gazze Şeridi'ne saldırı için hazırlık talimatı verdiğini belirtti.

Netanyahu, "Askeri bir hareketin ortasındayız. Her türlü olasılığa hazırız. Düşmanlarımıza bizi sınamamalarını tavsiye ediyorum." dedi.

Netanyahu'nun basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail Başbakanı, gün içinde katıldığı bir konferansta yaptığı konuşmada, İsrail ordusuna "birden fazla cephede çatışmaya hazırlanmaları talimatı verdiğini" söyledi.

İran'ın birden fazla cephede İsrail'e savaş açma girişimine karşı mücadele ettiklerini aktaran Netanyahu, ülkesinin güvenlik sorunlarının yüzde 95'inin İran'dan kaynaklandığını savundu.

Savunma Bakanı'ndan "uzun çatışmaya hazırlanma" uyarısı

Savunma Bakanlığı basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Savunma Bakanı Yaov Gallant, Gazze Şeridi çevresindeki İsrail yerel yöneticilerinden "uzun bir çatışma dahil her türlü senaryoya hazırlıklı olmalarını" istedi.

İsrail basınındaki haberlerde, Gazze Şeridi çevresinde yaşayan bazı İsraillilerin evlerinden ayrılarak ülkenin başka noktalarına gittiği aktarıldı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN) merkez bölgesindeki Yavne kentinde Gazze'deki durum üzerine yarın eğitime ara verildiğini duyurdu.

Bu arada İsrail ordusu gece saatlerinde vurduğu Gazze Şeridi'ne saldırılarına akşam da devam etti.

Hamas'ın çatışmaya katılması ihtimali

Diğer taraftan, İsrail basınındaki haberlerde Hamas'ın çatışmaya dahil olup olmayacağı değerlendiriliyor.

İsrail Enerji Bakanı Yisrael Katz, Kanal12 televizyonuna verdiği demecinde, Hamas'ın çatışmaya dahil olması durumunda, hareketin liderlerinden "Yahya Sinvar'ı suikastle öldürme" tehdidinde bulundu.

Hamas Hareketi lideri İsmail Heniye de gün içinde yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail'in suikast operasyonu hesabında yanıldığını ve bedelini ödeyeceğini" belirtmişti.

İsrail ordusu tarafından Gazze'ye düzenlenen saldırılarda, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 15 Filistinli hayatını kaybetmiş, 22 Filistinli yaralanmıştı.

Filistinli tutuklu Hıdır Adnan'ın, İsrail’in "idari tutukluluk" uygulamasıyla yargılama olmaksızın cezaevinde tutulmasına karşı sürdürdüğü 87 günlük açlık grevinden sonra 2 Mayıs'ta hayatını kaybetmesiyle bölgede gerilim tırmanmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne roketler atılmış, İsrail ordusu da Gazze'ye havadan saldırmıştı. Bölgedeki gerilim 24 saatin ardından ateşkesle sonuçlanmıştı.