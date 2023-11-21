Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın , İsrail’in Gazze’deki katliamlarının sona ermesi ve acil ateşkesin sağlanması çabaları kapsamında mekik diplomasisi başlattığını ifade eden Ermiş Ertürk bu kapsamda Cumhubaşkanı Erdoğan’ın Cezayir’e gideceğini ifade etti.. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 Kasım’da İran Cumhurbaşkanı Reisi’yi Ankara’da ağırlayacak.Temaslarında İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının sona ermesi ve acil ateşkesin sağlanması hedefine odaklanacak. Erdoğan’ın 30 Kasım-12 Aralık tarihleri arasında Dubai’de düzenlenecek BM İklim Değişikliği Zirvesi (COP28) için Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) de gidebileceği 7 Aralık’ta Yunanistan’da olacağı öte yandan Erdoğan’ın önümüzdeki dönemde Mısır’a yapacağı ziyaret için de taraflar tarih üzerinde çalıştığını söyleyen Esen hanım önümüzde ki 10 gün sadece Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı için değil iş dünyasınında baş döndüren diplomasi trafiğine tanık olacağımızı,ikili ticaret anlaşmalarının küresel ve bölgesel barış için hayati öneme sahip olduğunu ifade ettiler.