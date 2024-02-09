Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'ın Gazze'deki durumu görüşmek üzere ülkeye gelen bakanları karşıladığı ifade edildi.

Açıklamada, Bin Ferhan'ın, Ürdün, Mısır, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) mevkidaşları Eymen es-Safedi, Samih Şukri, Muhammed bin Abdurrahman ve Abdullah bin Zayid'in yanı sıra Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh'i karşıladığı anlara ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.

Dışişleri Bakanlığı, istişare toplantısının ne zaman başlayacağı ve biteceğine dair ise bilgi vermedi.